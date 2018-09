Ingen effekt i år av regionens åtgärder – går mot sämsta ekonomiska resultatet någonsin

Det framgår av delårsrapporten för augusti. Personalkostnaderna har ökat kraftigt och nettokostnadsutvecklingen har under året legat mycket högre än 2017. Just nu har den dock sjunkit. Kostnaderna för bemanningsföretag har minskat med 27 procent jämfört med förra året, men inte heller detta är tillräckligt. Målet är att komma ned i samma kostnader som under 2015, men dit når man alltså inte.

Det har inför 2018 beslutats om ett flertal åtgärder för att komma till rätta med ekonomin, bland annat krav på effektiviseringar. I våras togs ett antal beslut för att påskynda detta, där man till exempel bestämde sig för att lägga ned Torvalla hälsocentral, minska antalet anställda med 100 samt införa arbete varannan helg för sjukhusets vårdpersonal.

Nu står det dock klart att åtgärderna inte förväntas få någon effekt i år. Detta gör att prognosen om ett underskott under 2018 på 200 miljoner kronor ändras. Det nya budet är att man i stället lär hamna på minus 250 miljoner kronor, vilket i sådana fall skulle vara det sämsta resultatet någonsin. Det hittills sämsta resultatet var förra året, då man gick back med 236 miljoner kronor.

Peter Rönnholm, ekonomidirektör i Region Jämtland Härjedalen, beskriver läget som en "ond spriral".

– Drar man på sig kostnader är det svårare att komma tillbaka, säger han.

Anledningen till de ökade personalkostnaderna är flera, enligt Peter Rönnholm. Dels är man fler anställda nu jämfört med förra året, vilket i sin tur leder till ökade pensionskostnader. Dessutom genomfördes flera satsningar förra året som först i år leder till merkostnader. Det gäller bland annat en satsning på sjuksköterskor.

Det är just personalkostnaderna som är den stora anledningen till att prognosen nu försämras. Detta då man ökar mer på den posten än vad man mäktar med att minska i kostnaderna för bemanningsföretag. Att få kontroll på detta är av yttersta vikt enligt Peter Rönnholm.

Vad anser du måste till just nu?

– En ökad styrning på produktion. Att man har koll på vad som utförs och vilken bemanning som behövs, säger Peter Rönnholm.