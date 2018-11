Jamtli får ÖFK:s pengar – Östersundshem väljer kultur före fotboll: "Vi har inte fått in någon ny begäran om sponsring"

Det här framgår av ett styrelseprotokoll från Östersundshem som nu justerats och som därmed blivit offentligt. "Beslutades att ej förlänga sponsringsavtalet med ÖFK, utan att istället lämna Jamtli 500 000 kronor i sponsring till sin verksamhet", står det ordagrant i protokollet från sammanträdet den 2 oktober.

Varför får inte ÖFK fortsatt sponsring?

– Därför att föreningen helt enkelt inte kommit in med någon förfrågan om sponsring, konstaterar vd Johannes Merbom på Östersundshem.

Men är det hela sanningen – någon form av ytterligare diskussion om överlåtelse av ett så stort sponsorkontrakt från en förening till en annan, måste väl ändå ha förts i styrelsen?

– Nej så var det inte. Det stämmer att ÖFK varit en stor samarbetspartner till Östersundshem i flera år, men nu har de facto ingen ny begäran om sponsring nått oss. Därmed fanns en öppning om förändring och vi valde samarbete med Jamtli, vars verksamhet också är viktig för vår region.

– Vi drar inte heller några paralleller med idrottsföreningen mot att dess ordförande varit medarbetare här på företaget men nu är misstänkt för brott, fortsätter Johannes Merbom.

Men är det då helt kört för ÖFK:s del nästa år?

– Kommer en ansökan in från föreningen får vi ta en ny diskussion, är Östersundshems vd:s kommentar till det.

Varje år avsätter Östersundshem två miljoner kronor till sponsring. Under åren i Superettan fick ÖFK 350 000 kronor per år ur denna pott. När avancemanget till Allsvenskan blev klart utökades sponsringen till en halv miljon kronor per år. Nu kan det alltså bli noll kronor.

En fnurra på tråden tycks det också ha blivit mellan ÖFK och kommunen. I torsdags i förra veckan aviserade kommunalrådet Bosse Svensson en pausad utbetalning av 300 000 kronor – sista tredjedelen av årets sponsorpengar. Skälet som angavs: Att kommunen vill skaffa sig mer information om situationen kring den person som varit anställd av ÖFK och som varit föremål för misstanke om bokföringsbrott. Medarbetaren i fråga har dock senare gått fri från ekobrottsmyndigheten utifrån att preskriptionstiden hunnit gå ut.

Men även när det gäller fortsatt sponsring mellan ÖFK och kommunen finns ingen ny begäran om ett fortsatt samarbetsavtal för 2019 från klubbens sida.

– Det är inte så konstigt. Årets säsong tog slut först i söndags kväll. Vi hade i måndags förmiddag ett planeringsmöte om hur vi lägger upp nästa säsong. Först nu bokar vi in personliga möten och samtal på telefon med alla våra samarbetspartners. Så jobbar vi, berättar ÖFK:s ansvarige säljledare Magnus Axelsson.

Men vad säger Du om att det inte blir någon fortsatt sponsring från Östersundshem?

– Att jag inte kommenterar affärer alls med enskilda samarbetspartners. När det gäller Östersundshem har vi ändå en tid för samtal inbokad i nästa vecka, konstaterar Magnus Axelsson på ÖFK:s kansli.

På Jamtli är förstås ledningen glad över samarbetet med Östersundshem. Chefen Henrik Zipsane konstaterar att museet behöver varenda krona in nu efter att byggandet av Nationalmuseum Norr visat sig bli 20-25 procent dyrare än beräknat och det finns ett extralån som Jamtli tvingats ta just för att klara hem denna investering.

– Östersundshem är en av våra större partners när det gäller sponsring och en fortsatt bra relation mellan oss är naturligtvis väldigt positiv, säger landsantikvarien.