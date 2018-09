Kalle Olsson (S) om livet som riksdagsledamot: "Det tar tid att vänja sig att vara borta från familjen"

När riksdagsman Kalle Olsson anländer till Lillänge köpcentrum tidigt på eftermiddagen får han skjuts av frun och deras två barn som ska in i matbutiken och handla.

Syftet med hans besök vid köpcentret är att dela ut valmaterial och diskutera med förbipasserande. Och han hinner inte mer än att säga farväl till familjen innan en äldre man känner igenom honom och kommer fram för att prata politik.

– Det här är det roligaste jag vet. Att få vara ute bland folk och få intryck, synpunkter och utspel. Det är demokratiarbete i praktiken och jag får med mig många Jämtlandsfrågor till riksdagsarbetet genom sådana här samtal, säger han efter att mannen tagit farväl och gått vidare.

Kalle Olsson är i slutet av sin första mandatperiod som riksdagsman och i september hoppas han bli invald för en andra.

Förutom det övergripande riksdagsarbetet är det försvarsutskottet som har varit hans huvudsakliga hemvist i det politiska vardagsarbetet. Ett arbete som han bedömer har tagit ungefär hälften av hans arbetstid i riksdagen.

– Det har varit en otroligt intensiv period för utskottet där vi har arbetat med många av de stora inrikespolitiska händelserna de senaste fyra åren. Det parallellt med att vi har börjat återuppbygga totalförsvaret och återinfört värnplikten, så det har varit väldigt mycket jobb, säger han.

Den första mandatperioden som riksdagsman har inte bara inneburit en en stor omställning i hans arbetsliv utan även på det personliga planet.

– Det tar lite tid med att vänja sig vid att arbeta borta från familjen, alltid stå i centrum och behöva planera sin tid in i minsta detalj. Men det är något som alla går igenom under den första mandatperioden, säger Kalle Olsson.

Rent politiskt upplever han att det har varit en framgångsrik mandatperiod för Socialdemokraterna, trots den turbulenta starten med svårigheter att bilda regering efter förra valet och det långvariga hotet om nyval som låg över riksdagen.

– Jag och Anna-Caren Säterberg (S) har haft bra möjligheter att lyfta de jämtländska frågorna. Vi har varit väldigt aktiva i kampen för nattågen och tvingat planerna på fjärrstyrning av flygplatserna att utredas innan det får fattas beslut om det, säger Kalle Olsson.

Den övergripande regionala fråga som han anser vara viktigast är utflyttningen av myndigheter från huvudstaden.

– Staten måste finnas hela landet och man ska inte behöva flytta till Stockholm för att kunna jobba som en kvalificerad statlig tjänsteman. Det finns ekonomiska vinningar och en mängd rationella fördelar med att flytta ut myndigheterna från centrala Stockholm. Men vi möter ett starkt motstånd mot det här, både från myndigheterna och facken, och därför är det bra att det är regeringen som fattar beslut i frågan, säger Kalle Olsson.

För egen del finns inget han ångrar från sina första år i riksdagen, men tillägger att han i hög grad sett den som en inlärningsperiod.

Det tar tid att lära sig det politiska spelet. Och medan många andra riksdagsmän kommer från livslånga engagemang i ungdomsförbund och partipolitik och tar med sig omfattande politiska kontaktnät till sitt nya uppdrag så har Kalle Olsson i hög grad tvingats bygga det under de senaste fyra åren.

– Att jobba som ledarskribent var en bra skola, för det har ändå gett mig möjligheten att följa politiken och få en bra förståelse för den, säger han och upplever att det också kan vara en fördel att komma in i politiken med andra perspektiv än de som odlats inom partierna.

– Det hjälper mig att alltid komma ihåg de jag representerar och jag känner ett stort ansvar i det och när det gäller det har jag ingen att gömma mig bakom.

En sak han har lärt sig är att inte mäta politiska självkänslan i antalet motioner man lämnar in. Av de nästan 50 motioner han varit med att författa under de senaste fyra åren är det en som bifallits i riksdagen. En om att statliga jobb ska finnas i hela landet och att de regionala perspektiven alltid ska vägas in när myndighetsarbetet planeras.

– 98-99 procent av motionerna avslås i riksdagen och som ledamot har man skäl att överväga om skrivandet om sådana är det bästa sättet att använda sin tid. Man kan få mycket gjort inom ramen för utskotten också, där man har direktkontakt med ministrarna och det finns mycket annat man kan behöva lägga sin tid på, säger han.