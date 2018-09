Kicki Gustafsson: Tydligen vann alla partier valet – även de som gick bakåt

Vilket intressant resultat det blev i riksdagsvalet – alla vann! Även de partier som backade gick framåt, i alla fall om man ser till beskeden från partiledarna.

Stefan Löfven och Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1911, men tappade inte så mycket som opinionsundersökningarna och SVT:s vallokalsundersökning förutspått. Alltså blev man en "vinnare". Det fanns inte på Löfvens karta att han skulle avgå, vare sig som partiledare eller statsminister.

När Ulf Kristersson (M) klev upp på scenen var han så glad att man skulle kunna tro att partiet fått egen majoritet.

Att både S och M minskat flera procentenheter var ett faktum som ingen ville kännas vid. Kanske hade det inte ens hänt?

När finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund intervjuades under MP:s valvaka var det tydligt att han fortfarande var ute och kampanjade. Trots att siffrorna visade att partiet löpte stor risk att inte ta sig över 4-procentsspärren, kunde han inte sluta rabbla upp alla gröna framgångar som man haft under de fyra åren i regeringsställning. Så här i efterhand är det omöjligt att minnas ett enda exempel.

Hur regeringen ska se ut är en fråga som vi inte kommer att få svar på inom den närmaste framtiden, så mycket står klart. Det parlamentariska läget blev precis så besvärligt som alla befarat, trots att Sverigedemokraterna varken blev största eller ens näst största parti. Med drygt 17 procent i ryggen kommer de att kunna göra livet väldigt besvärligt för regeringen, vilken den än blir.

I skrivande stund tippar mandatfördelningen över till de rödgrönas fördel: 144 mot Alliansens 143. Men Alliansen tycker ändå att de har blivit större, eftersom Vänsterparitet ju inte ingått i S-MP-regeringen. Jovisst är det så, men V kommer naturligtvis inte att flytta sitt stödben, och därför blir Alliansens resonemang tämligen meningslöst.

I onsdags bjöd de fyra partiledarna in S till samtal om en Alliansregering med samarbete över blockgränsen genom en gemensam debattartikel i landets största dagstidning, Dagens Nyheter.

När jag läste igenom inlägget fastnade jag vid en mening som jag sedan hade svårt att ta mig förbi: "Alliansen kommer inte låta varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet få inflytande över en ny regerings politiska inriktning."

Förlåt? Här har alltså Jan Björklund, som satt "skolan först" ända sedan han gick med i Folkpartiets ungdomsförbund 1976, varit med och undertecknat en debattartikel där man utan att blinka struntar i infinitivmärket att vid hjälpverbet kommer !

Och den språkliga förflackningen stannar inte där, är jag rädd. Ordet varken innehåller ju en negation i sig och kan därför inte kombineras med inte . Satt Jan Björklund och sov under svensklektionerna?

"Alliansen kommer inte att låta vare sig Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet få inflytande över en ny regerings politiska inriktning", borde det ha stått, eller, lite mindre klumpigt: "Varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet kommer att få inflytande över en ny regerings politiska inriktning".

Men om det egentligen ligger någon sanning i det påståendet, oavsett hur det formuleras, kan bara den veta som äger en kristallkula och därför kan se in i framtiden.

Håhåjaja!

Själv är jag redan trött på det febrila pusslandet med mandat som bedrivs i tidningar, tv, radio och sociala medier; det är i bästa fall inget annat än kvalificerade gissningar.

Å andra sidan lär det inte vara lättare för partiledarna. Deras arbete försvåras dessutom av det faktum att ingen av dem har sovit mer än tre timmar per natt de senaste två månaderna.

Att Tage Erlander, som var statsminister 23 år på raken (!), i sina dagböcker kunde oroa sig så för hur det skulle gå i valen, är i dag närmast obegripligt att förstå. Det lägsta resultatet för S i riksdagsvalet under hans tid var 44,6 procent (1956).

Men kanske har vi nu kommit till det läge när det är dags att införa andra beslutsmetoder i riksdagen för att komma vidare. Mellan 1973 och 1976 hade vi den så kallade lotteririksdagen, då de båda blocken hade 175 mandat var. Lotten fick avgöra vid låsta lägen, även om det i praktiken skedde vid få tillfällen.

Nu har vi tre block i riksdagen, så vad sägs om sten, sax, påse? Skidtävling runt riksdagshuset på konstsnö? Eller varför inte låna juryn från "Idol"?

Behöver ni flera tips är jag beredd!

