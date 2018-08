Kicki Gustafsson: Vad hade Kulla-Gulla tyckt om bostadsmarknaden i Östersund?

Under semestern tog jag mig an Per Anders Fogelströms klassiska Stockholmssvit om fem böcker som inleds med ”Mina drömmars stad”.

Nu, när jag är ungefär i mitten av den fjärde boken, undrar jag varför jag väntade så länge med att öppna pärmarna till dessa så lästa och älskade böcker, men jag tror det beror på ett irriterande inre motstånd mot litteratur som man ”ska” och ”borde” läsa.

Var det motståndet kommer ifrån vet jag inte, men en inte alltför vild gissning är att det började gro under gymnasiet, när man i helt fel ålder skulle läsa böcker som ”Gösta Berlings saga” av Selma Lagerlöf, ”Vem älskar Yngve Frej?” av Stig ”Slas” Claesson och ”Processen” av Franz Kafka.

Ett annat svar är att jag i grund och botten är en lat person som saknar tålamod.

Att läsa klassisk litteratur reducerades till en tröttsam skoluppgift, och den känslan har varit svår att skaka av sig.

Men tillbaka till Fogelströms böcker! När serien börjar är det år 1860 och den unge Henning kommer promenerande från landsbygden till Söder i Stockholm för att leta jobb. När den femte och avslutande delen är utläst kommer jag att ha följt med berättelsen drygt 100 år framåt i tiden, till 1968.

För mig, som älskat böckerna om Kulla-Gulla av Martha Sandwall-Bergström ända sedan jag gick i lågstadiet, känns det lite som att hitta en litterär släkting till den ljuslockiga flicka som såldes som fattighjon till lägstbjudande torpare i det fattiga Småland.

Fattiga människor tjänade så lite pengar och hade så osäkra anställningar att risken att hamna på gatan var något som alla räknade med.

Fogelströms svit utspelar sig till största delen på Södermalm, och hade Kulla-Gulla rymt med en hästkärra till Stockholm, hade hon förmodligen hamnat i ett av de usla små träruckel som eftervärlden ofta fått för sig att kalla pittoreska.

Bostadsbrist är sannerligen inget modernt fenomen, men de gräsliga förhållanden som beskrivs osentimentalt i ”Mina drömmars stad”-sviten har vi ändå lämnat bakom oss.

Oerhört många saknade egen bostad utan hyrde en sovplats på golvet hos någon som hade det obetydligt bättre än en själv. I ett rum och kök kunde ett dussin personer eller fler hysa in sig om nätterna – på dagen gick all vaken tid åt att arbeta.

Fyrtio år senare, 1930, hade folkmängden vuxit till 14 153. Hur bodde man?

Kulla-Gulla och Henning levde i ett Sverige som är så annorlunda mot dagens att tanken svindlar. Ändå ligger det rent historiskt inte alls långt ifrån oss.

Hur såg det ut i Östersund vid tiden runt det förra sekelskiftet? Enligt Ortshistoria.se (Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet) bodde det 5 333 personer här år 1890. Fyrtio år senare, 1930, hade folkmängden vuxit till 14 153. Hur bodde man?

Högre militärer, framgångsrika köpmän, läkare, präster, jurister och andra med bättre utbildning ägde förmodligen trevliga hus eller kunde ta fina tjänstebostäder i anspråk, men hur var det för resten?

Man kan också fundera över vad Kulla-Gulla och Henning hade tyckt om dagens Östersund om de kunnat ta sig hit genom decennierna med hjälp av en tidsmaskin.

Hade de protesterat i andra nätforum över att Östersund 'växer för fort', och att kommunen borde ha sagt stopp när befolkningen nått 60 000?

Hade de klagat i Facebookgrupper över att husen på Storsjö Strand är så fruktansvärt fula och stör utsikten från Frösön mot stan?

Hade de då haft några idéer om hur det i så fall skulle gå till; förbud mot fler än ett barn, nej till inflyttare, ett jättestort staket runt hela staden med bevakade in- och utfarter?

Men man kan också undra om Kulla-Gulla och Henning hade bedömt att en hyra på 9 962 kronor i månaden för en trea på 75 kvadrat i Fagerskrapan var något som de mäktade med.

Hade de applåderat bostadsbolag som kräver att hyresgästen ska ha en disponibel inkomst på tre gånger månadshyran?

Eller om 1 795 000 kronor för en centralt belägen tvåa på 49 kvadrat i deras ögon framstod som ett rimligt utgångsbud.

På de frågorna får vi aldrig några svar. Men varför inte ställa dem till era politiker nu i valrörelsen? Och betänk att de valstugor, som nu ploppar upp över hela landet, en gång i världen skulle ha ansetts som en fullgod bostad för en fattig barnfamilj.

För övrigt kan jag varmt rekommendera Per Anders Fogelström!

