Krönika Christer B Jarlås: Då verkligheten hann ikapp mig

Mitt i regeringsbildningar, IF Popgenis sista konserter, ÖFK:s svacka, fullt upp på jobbet, uppsägningar, lite annan skit och sånt, så hann verkligheten till slut i fatt även mig.

Min far avled av hjärtinfarkt när han var ett år yngre än vad jag är i dag. Jag har därför haft en ständig beredskap för stress, inbillade jag mig. Så fel man kan ha. I stället fick jag en vecka som kom att innebära en resa livet tur och retur för mig. Ända sedan jag såg Ernst-Hugo Järegård och de övriga i Lars von Triers fantastiska tv-serie Riket för 24 år sedan har jag varit fascinerad av danska sjukhus. Men jag hade nog inte tänkt mig att upplevelsen skulle bli så påtaglig.

Jag hade haft nattjour både fredag natt och måndag natt. Och på tisdagen fick jag för mig att köra bil Östersund – Köpenhamn. Det tog 13 timmar. Det gick så bra så. Tyckte jag. Och det funkade som vanligt ända till lördagen. Jag var effektiv och fick gjort det jag skulle.

På lördagen hade vi ätit frukost och löst Melodikrysset i vår lägenhet på Frederiksberg. Jag gick för att borsta tänderna och plötsligt framför spegeln så försvann mina händer. Sedan kom de tillbaka och sedan försvann de igen. Jag kunde inte hitta dem. Jag gick ut för att berätta för min hustru, men ut ur munnen kom bara konstiga ljud. Hon förstod direkt vad som var på gång och ringde efter en ambulans. Bara tre minuter senare, jo det är alldeles sant, ringde ambulansen på dörren.

Vi for till inte till Riket, Rigshospitalet, men väl till Bispebjergs Hospital. Men jag kunde tyvärr inte fullt ut glädja mig åt att fara fram längs Köpenhamns gator med sirenerna påslagna. Jag var visserligen vid medvetande hela tiden men jag var givetvis omtöcknad och kunde inte prata alls. På sjukhuset tog de hand om mig omedelbart. Jag for in och ut ur olika apparater. Läkaren kunde snart konstatera att jag fått en blodpropp. Efter fortsatt intensiva insatser kunde man dagen efter se att behandlingen varit framgångsrik. De hade lyckats rädda allt utom mitt talspråk.

Väl på avdelningen fick jag under veckan möta fysioterapeuten Hamza, som gav klartecken då jag hade återfått balansen, ergonomen Rikke som konstaterade att jag skulle klara livet hemma bra efter att jag fått testa under hennes övervakning att brygga kaffe, steka ägg och rosta mackor på samma gång. Det enda negativa var neuropsykologen som förvisso gav godkänt i allt utom att räkna på danska och inte heller kunna namnge danska politiker. Logopeden Charlotte jobbade mest med mig och hon var fantastisk. Söndagen och måndagen kunde jag inte tala alls. Sedan övade vi och så småningom kom det flera ord.

Inombords är allt som vanligt. Men när mitt prat ska passera ut genom munnen är det som om någon har monterat in en störningssändare som sköts av en skitfull rysk matros.Jag har annars bara gott att säga om dansk sjukvård. Lunch och middagar var suveräna, särskilt middagens smörrebröd som skapats av Aamanns Deli och lunchernas efterrätter som skapats av Mette Blomsterberg. Smörrebröd måste vara världens bästa sjukhusmat. Nyttigt rågbröd, bara billiga och nyttiga ingredienser men snyggt och aptitligt utfört och det serveras kallt.

Nu är jag hemma igen sedan någon vecka efter de här omtumlande dagarna.Allt är som vanligt och inget är som vanligt.Det kommer att ta tid, både med att återfinna pratet och med den tappade orken... och om ÖFK ska spela som dom gjorde i andra halvlek mot Malmö och under 93 minuter mot Sirius kommer det att ta ännu längre...Ta hand om varandra där ute! Och pröva att inte göra något alls ibland. Det har jag varit för dålig med. Det är nog dags för det. Jag måste definitivt fundera över ett och annat.

Till slut. Min hustru räddade mitt liv, det kan inte bli större än så ...

Christer B. Jarlås

(Som inte håller med i Ernst Hugo Järegårds legendariska citat från Riket när han stående på sjukhusets tak vrålar ”Danskjävlar”)

Upp: Livet är kvar, vad ska man säga annat än att det är fantastiskt. Att få höra Viktor Olssons andra album är en glädjekick, soulsångaren från Stenungsund gör det så bra. Tacksamhetens över att IF Popgeni höll ut i sju och halvt år, 60 konserter, runt 150 band på scenen och att en massa världsartister gästade Östersund trots att det inte var Storsjöyran. Vi gjorde något unikt och några fattade det.

Ner: Hur kan man spela så fantastiskt som ÖFK gjorde i början mot MFF och hur kan man falla ihop så totalt i slutet men katastrofala passningar? Tomheten över att IF Popgenis försvinner från Östersund, jag kommer till exempel aldrig ha Arlo Guthrie hemma i mitt tv-rum igen, inte bli fotograferad av Steve Forbert framför Mittnabotåget och inte möta Bob Woodruff som rörd och tårögd skakar min hand och säger ”Du fattar nog inte vad mycket det här betydde för mig” … Dessutom alla fantastiska vänner jag har fått bland lokala musiker och den trogna publiken.