Linda förevigar de första andetagen: "Den senaste förlossningen jag var med på var det ett par som kämpat i 12 år att få barn"

De flesta som har fött barn eller varit med vid en förlossning vet att mycket det som händer i förlossningsrummet försvinner i en dimma kort efteråt. Timmar känns som minuter och minuter som timmar. Hur såg den andra föräldern egentligen ut när hen såg sitt barn för första gången? Hur såg man själv ut? Hur såg det ut i rummet och vilka var där? Många av dessa frågor kan få svar med hjälp av bilder. Det är det som är Linda Brandons roll som förlossningsfotograf.

Linda Brandon började fotografera redan som 18-åring. Hon utbildade sig till barnskötare, men i och med att hon fick egna barn stannade hon hellre hemma och tog hand om dem. Barnen blev favoritmotivet och efter nästan 30 år som hobbyfotograf tog Linda steget och satsade fullt ut på fotograferandet.

– Jag fick frågan "varför gör du ingenting av det där" från folk runt omkring, säger Linda Brandon

– Jag hade varit sjukskriven mycket för utmattning under långa perioder, men bestämde mig för att själv kicka ut mig från det. Jag kände att nej, nu gör jag det här, fortsätter Linda.

Efter att ha kämpat till sig starta-eget-bidrag drog Linda Brandon igång sin firma i februari 2017. Första tanken var att nischa in sig på barn och äldre, sedan blev det mer fokus på gravidfotografering. Efter ett par gravidfotograferingar kom tanken på förlossningsfotografering. Hennes egen erfarenhet av barnafödande, hon är mamma till sex barn, ser hon som ett måste för att kunna vara en bra förlossningsfotograf.

– Jag tror att det är svårt att kliva in och fota en förlossning om man inte har fött egna barn. Det är svårt att kliva in i en förlossningssal och förstå, man blir som ett stöd för både mamman och pappan, säger Linda Brandon.

Att vara med på någon annans förlossning blir ofta känslosamt för Linda Brandon även om hon inte känner de blivande föräldrarna sedan tidigare.

– Den senaste förlossningen jag var med på var det ett par som kämpat i 12 år att få barn. Det skulle vara hennes första och enda förlossning. Jag själv har sex barn, men hon kommer aldrig att uppleva det där igen. Jag ville verkligen fånga känslan åt henne, säger Linda.

Varför man ska ha med sig en förlossningsfotograf är lika självklart för vissa som det är obegripligt för andra. En del nöjer sig med sin egen kamera medan andra vill kunna fokusera på barnafödandet, men ändå ha minnen med sig och kunna återuppleva sin förlossning. En förlossningsfotograf kan dessutom ta bilder från alla vinklar, om föräldrarna vill det.

– Första förlossningen hade vi inte pratat om det. Jag kände att jag gör det i alla fall, har jag inte gjort det så har jag inte bilderna. Vill de inte ha bilderna så tar jag bort dem. Sen när jag visade mamman bilderna så frågade jag: "hur känner du när du sett de här bilderna? Bilder från när du dels är på väg att öppna dig, sen när bebisens huvud är utanför och sen halva kroppen?". Hon sa att hon först inte hade velat se bilderna, men sen sa hon: "när jag tittade på dem så förstår jag att min smärta var befogad". Det tyckte hon var häftigt, säger Linda

Att vara förlossningsfotograf innebär en hel del planerande och jourtid. Två veckor innan beräknat datum och två veckor efter måste Linda vara redo att när som helst släppa allt, ringa barnvakt och åka in till förlossningen. Väl där så gäller det att personalen är informerad och att det är okej för dem att Linda är med. Skulle någonting gå snett under förlossningen lämnar Linda rummet direkt, men det har hittills inte hänt. Just nu går Linda och väntar på ett telefonen ska plinga till och det är dags att följa med och föreviga nästa förlossning.