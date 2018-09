Nu ska dödsolyckorna byggas bort: "Folk har inte den respekten de borde ha för tågen"

– Vi gör detta för att undvika spårspring, viltolyckor och självmord, säger Mattias Bäckström, som jobbar för Infraboss och är en av tre personer som just nu arbetar med att stängsla sträckan Östersund-Brunflo.

tv: "Folk har inte den respekten de borde ha för tågen"

– Folk har inte den respekten de borde ha för tågen, säger Bäckström som själv jobbat som lokförare innan han sadlade om till att sätta stängsel.

Trafikverket jobbar nu med att stängsla järnvägen längs de mest utsatta linjerna i Sverige och ett av de mer utsatta sträckorna är den mellan Östersund och Brunflo.

– Vi sätter upp stängsel längs järnvägen framförallt för att skydda obehöriga att röra sig på spåren. Vi har plockat fram olika sträckor och utifrån bland annat geografi, bebyggelse och olyckor har vi fått fram ett sammantaget behov, förklarar Per Högner på trafikverket.

Stängslen som sätts upp längs sträckan Östersund-Brunflo är två meter höga och hela arbetet med att stängsla in rälsen beräknas vara klart innan årsskiftet.

– Det är mycket som återstår. Alla moment måste klaffa, det handlar om gjutning, hålen ska vara på centimetern 70 centimeter djupa sen måste allt klaffa med betongbilarna också, säger Bäckström som tillägger att problemet med att folk genar över rälsen eller tar livet av sig är stort över hela landet. Mest vanligt i storstadsområdena, men även här i våra trakter.

Under de senaste fem åren har mellan 65 och 105 personer omkommit på järnvägen varje år. Av dessa olyckor är cirka 80 procent självmord. Verkets mål är att halvera antalet dödsolyckor fram till år 2020.

– Vi har analyserat samtliga olyckor som har skett under de senaste 10 åren, och vi har nu identifierat de sträckor där de flesta olyckorna sker. Vi kommer under perioden fram till 2020 att fortsätta sätta upp stängsel och komplettera med larmande kameror på vissa platser för att nå vårt mål, att halvera antalet dödsolyckor som sker på järnvägen till år 2020, skriver trafikverket, säger Per Högner på trafikverket.

Debatt: Visa att ni är villiga att ta steget mot ett fossilfritt resande

Fyra byten och 19 timmar på tåg – då valde familjen flyget till länet