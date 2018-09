Nytt bryggverk ska ge halva bryggtiden och dubbla mängden: "Vi säljer slut hela tiden och har kniven mot strupen att producera mer"

Det började med två öldrickare som ville testa något nytt. Ett eget litet bryggeri hemma i köket blev starten för Jesper Jemtehed och Love Brande. Ganska snabbt bestämde de sig för att det lilla köksbryggeriet inte var nog. En lokal hyrdes och bryggeriet växte. Så också efterfrågan. "Jemtehed & Brande" går att beställas på alla systembolag i Sverige och flera restauranger i Jämtland serverar ölen. Nu har de vuxit ur bryggeriet vid Grytans skjutfält och har precis flyttat in i nya lokaler i Brunflo. En ny delägare, Fredrik Ståhl, har klivit in och de väntar otåligt på det nya stora bryggverket som står redo för leverans i en hamn i Kina. Om allt går enligt planerna kommer det att vara i gång kring jul.

– Det kommer att halvera bryggtiden och ge dubbla mängden, säger Fredrik Ståhl som är bryggansvarig.

Förutom nya lokaler och nytt bryggverk har bolaget även bytt namn till Östersundsbryggerier AB.

– "Jemtehed & Brande" blir ett varumärke och vi startar även ett nytt: "Östersunds nya ångbryggeri". "Jemtehed & Brande" kommer vara mer nischad mot ölnörderi och "Östersund nya ångbryggeri" blir lite mer klassisk öl, säger Jesper Jemtehed.

De nya lokalerna är betydligt större än de gamla. Bara bryggdelen är ungefär 100 kvadratmeter. Med lager och personalutrymme blir det totalt 500 kvadratmeter med rejäl takhöjd.

– Vi kan bygga på höjden om det behövs i framtiden, säger Jesper Jemtehed.

Det nya bryggverket har en kapacitet på 2000 liter färdig öl som ska tappas upp på flaska. Som det ser ut nu sker tappningen för hand. Hittills har Jesper och Love tappat ungefär 200 000 flaskor, men med det nya bryggverket kommer det inte att vara hållbart.

– Efterfrågan blir större och större. Vi säljer slut hela tiden och har kniven mot strupen att producera mer. Vi räcker inte till, säger Jesper Jemtehed.

Just nu håller en flaskningsmaskin på att installeras som kommer att kunna fylla 5000 flaskor i timmen. Något som kommer att bespara en hel del tid.

– En riktigt bra dag har vi kunnat fylla 500 flaskor i timmen, säger Love Brande.

Just tid är något som det inte finns jättemycket av då alla tre har jobb vid sidan av ölbryggandet. Jesper Jemtehed är narkossköterska, Love Brande är barnläkare och Fredrik Ståhl lektor i matematik på Mittuniversitetet.

– Tur att det finns lagstadgad semester som man kan jobba på, säger Love Brande och skrattar.

– Vi har varit väl medvetna om att det här kommer att kosta både tid och energi. Förhoppningsvis kommer vi få valuta för den investerade tid vi har lagt, forsätter han.

Förhoppningen är att kunna dubbla produktionen två år i rad och öka från årets ungefär 20 000 liter till 80 000 liter per år. Dessutom lanseras en ny ölsort under varumärket "Östersund nya ångbryggeri" i november och två julöl väntar på att bryggas. En under "Jemtehed & Brande" och en under "Östersund nya ångbryggeri".

Sedan, när lokalerna är helt i ordning och det nya bryggverket i full gång, planeras det för både ölprovningar och visningar. Och planerna på en bryggeripub i Östersund ska återupplivas.

– Det är klart att Östersund ska ha en egen bryggpub och tanken lever. Det ska bli på övervåningen på jazzköket, säger Jesper Jemtehed.

