Östersundshem utreder sin nya vd för sexism

Det har varit en tumultartad vår med beskedet att Ekobrottsmyndigheten utredde dåvarande vd:n Daniel Kindberg och att Östersundshem enligt sin egen internutredning blivit avlurade 10,7 miljoner kronor. Under tidig sommar blev sedan vice vd Hans Carlsson uppmanad att lämna sin tjänst.

Sedan var det tänkt att läget skulle stabiliseras på Östersundshem. En ny vd tillträdde i slutet på sommaren och Johannes Merbom skulle se till att få alla anställda att tänka framåt igen. Men rätt snabbt stod det klart att personalen var missnöjda med sin nya vd. Johannes Merbom fick väldigt mycket kritik i den medarbetarenkät som gjordes bara några veckor efter att han tillträtt. I ett fritextsvar i enkäten stod det:

"Vd är inte tillräckligt kompetent för att styra, leda eller utveckla Östersundshem. Det har visats med all önskvärd tydlighet bara under den korta tid som passerat. Brist på kunskap inom såväl svenskt arbetsliv som generell kunskap inom fastighetsbranschen. Detta känns uppenbart farligt för verksamheten. Många har luftat stor oro för framtiden, och det är det sista vi behöver med tanke på all den turbulens som personalen fått gå igenom under våren."

Flera medarbetare som ÖP varit i kontakt med berättar att läget inte förbättras alls under hösten. Det har gjort att fackförbundet Unionen tog kontakt med Östersundshems styrelseordförande Unto Järvirova.

Unionen har krävt att det ska göras en utredning med anledning att det framkommit att Johannes Merbom ska ha uttryckt sig sexistiskt och olämpligt om och till de kvinnliga medarbetarna på Östersundshem.

I förmiddags informerades personalen om att det ska genomföras just en sådan utredning. Johannes Merbom kommer att vara kvar i tjänst som vd under den tiden.

I ett pressmeddelande förklarar Östersundshem att Unionen delgett dem uppgifter om att Johannes Merbom ska ha en nedlåtande kvinnosyn som både manliga och kvinnliga medarbetare upplevt både obehaglig och opassande.

"Vi har nolltolerans mot den här typen av beteende, oavsett vilken nivå i företaget man befinner sig i. Vi kommer att gå till botten med de uppgifter vi mottagit" säger styrelseordförande Unto Järvirova i ett pressmeddelande.

Uppdatering 14.45:

Johannes Merbom avböjer helt att kommentera anklagelserna om sexism. Han hänvisar till styrelseordförande Unto Järvirova som berättar att han blev kontaktad av Unionen och att han på det sättet fick kännedom om fler än en medarbetare som ska ha känt obehag inför Johannes Merboms jargong.

– Själv har jag aldrig upptäckt något sådant. Inga skämt eller något annat. Aldrig, säger han.

Efter den kritik som den nya vd:n fick i personalenkäten som gjordes i höstas har Unto Järvirova sett till att Johannes Merbom har bokats in på ledarskaps- och jämställdshetsutbildningar samt att han ska få tillgång till de nätverk som finns i fastighetsbranschen.

Men inför de nya anklagelserna från förra veckan har Östersunds kommuns företagshälsovård kopplats in för en utredning om vad som sagts, hur det sagts och hur Johannes Merbom själv uppfattar det hela.

– Vi ska säkerställa fakta. Vi väntar på att företagshälsovården Feelgood och HR ska komma fram till hur utredningen ska göras. Det kommer inte att ta månader att bli klart, säger Unto Järvirova.