Patrik Sjöberg inbjuden till Östersund av lokala idrottsföreningar – håller föredrag om sexuella övergrepp

Det är sju olika idrottsföreningar runt om Östersund som driver projektet där Patrik Sjöberg och Rädda Barnen står för innehållet under kvällen. Ingela Rönnestrand från Ås IF är en av initiativtagarna till projektet och att bjuda in Patrik Sjöberg:

– Det är en jätteviktig fråga och ett problem som vi vet finns att hantera här i Jämtland också, och som vi måste jobba med nu och i framtiden. Patrik har gjort det jättebra att lyfta frågan och därför känns det här som ett bra avstamp för fortsatt arbete.

Ingela Rönnestrand har planerat kvällen tillsammans med främst Maria Wilén från ÖIK och Jessica Aldefelt från Östersunds Basket. Maria Wilén berättar att det är massor av föräldrar, ledare och andra som anmält sig till kvällen:

– Många kommer också från kommunen, och en del aktiva även om vi satt en en 15-årsgräns. Vår hockeyklubb har flera stora projekt ingång, bland annat värdegrundsarbete, och även vi alla jobbar ideellt så måste vi ta i det här problemet också.

Att det är just sju föreningar som står bakom det hela mer formellt förklarar Jessica Aldefelt:

- Gruppen växte mest utifrån att vi kände varandra sedan tidigare, och vi blev snabbt tillräckligt många för att driva detta i praktiken. Alla andra är givetvis välkomna. Det ska ändå ses som ett avstamp för att driva frågan vidare i föreningarna.

Även om de olika föreningarna måste jobba med det här internt, och jobbar på olika sätt med att förändra värderingar och rutiner, så verkar i alla fall arrangörerna ha med sig sina föreningar och styrelser på tåget:

– Jag vet att alla från vår styrelse är anmälda till ikväll, berättar Maria Wilén.

Föreläsningen är kostnadsfri tack vare bidrag och sponsorer, och börjar klockan 19 i Sporthallen i Östersund. Arrangörerna räknar med att hålla på till cirka 21.30, inklusive bensträckare och diskussioner.