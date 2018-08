Pensionärer kraftsamlar inför valet - bjöd in politikerna till vårddebatt

– Jag vill höra om någon kan vända skutan rätt igen inom Regionen. Vi måste få ordning på ekonomin, säger Laila From, Östersund alldeles innan mötet börjar. Men hon är, trots regionens ekonomiska kris, nöjd med den vård hon får på sjukhuset.

– Jag har fått den vård jag behövt, men jag känner så med personalen, klargjorde From.

Rickard Didriksson, Östersund hade också frågor till politikerna.

– Jag vill få reda på varför sjukkassan och läkarna har så olika uppfattning om när man kan jobba och inte. Läkarna vill sjukskriva, men sjukkassan tillåter inte sjukskrivningen.

Drygt 60 pensionärer från de tre pensionärsorganisationerna mötte regionens politiker under torsdagskvällen. PRO, SPF och SKPF kommer under augusti att bjuda in politiker från Region Jämtland-Härjedalen, Östersunds kommun och länets riksdagsledamöter till öppna möten där alla får möjlighet att ställa frågor direkt till politikerna.

Första träffen ägde rum på Gamla Teatern i Östersund på torsdagskvällen, då med Region Jämtland/Härjedalens politiker. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna fanns på plats.

Inger Breil, PRO, Britt Wikman SKPF och Martin Rolén SPF stod som värdar denna kväll. De vill ge deras medlemmar en ärlig chans att träffa politikerna.

– Hur ska regionens ekonomi ordnas upp, och är sjukvården i länet likvärdig med övriga landet, är två frågor som vi tror kommer att dominera kvällen, sa Britt Wikman minuterna innan debatten drog igång.

Lennart Ledin från Liberalernas starke man inom regionpolitiken, trodde att ekonomin inom Regionen och tillgänglighet skulle dominera kvällen. Där hade han lösningen:

– Vi måste få till mer konkurrens och se över organisationen. Vi måste låta personalen komma mer till tals och därmed få till en mer attraktiv arbetsplats och därmed få färre stafettläkare och sjuksköterskor, var hans svar.

Bengt Bergkvist (S) menade att vården i länet inte är likvärdig med övriga landet, men framhöll också det Regionen är bra på.

– Vi ska inte glömma att vi är riktigt bra inom flera områden, som inom barn och inom hjärta/lung.

Lars-Erik Olofsson (KD) ville satsa på personalen.

– Det är den bästa besparingen inom vården, slog han fast.

Elin Hoffner (V) tog fram hur patientens rätt till vård ställs mot de ekonomiska målen.

– Detta drabbar främst förebyggande åtgärder och rehabilitering, menade hon och föreslog tillsättandet av en hälsoekonom inom Regionen som räknar på vilka åtgärder som ska göras för att folk ska må bättre, då detta är kostnadsbesparande över tid.

– Vi vill jobba mer med hälsocentraler, med närvården och med e-hälsa och virtuella hälsorum. Man ska inte behöva åka långt för att få den vård man har rätt till, slog Karin Thomasson (MP) fast, som snart kommer att ägna sig på heltid åt regionpolitik.

Elin Lemon (C) tog upp genusperspektivet och den orättvisa den ger i vården.

– All medicinering utgår ifrån att alla är män, medelålders och med en vikt på 80 kilo. Dessutom vill vi komma åt de långa vårdköerna. Vårdköerna bekymrar mig mer än det stora ekonomiska underskottet, sa Lemon.

Härnäst är det kommunpolitiker och länets riksdagsledamöter som ska möta pensionärerna, som utgör en allt större och viktigare grupp i samhället.