Personalen på Östersundshem kritiserar nya vd:n i enkät: "Är inte tillräckligt kompetent för att styra, leda eller utveckla Östersundshem"

Det var i somras som Johannes Merbom utsågs till ny vd för Östersundshem. Han rekryterades efter att Daniel Kindberg sagt upp sig i samband med en ekobrottsutredning som startades i våras.

Johannes Merbom tillträdde 20 augusti och det tog inte lång tid förrän det började gnissla bland personalen på Östersundshem. Många mådde dåligt efter vårens turbulens och de hade känt trygghet i den tillförordnade vd:n Christer Sundin.

Det tog bara några veckor under den nya vd:n innan personalens tålamod brast och några tog kontakt med Unto Järvirova, styrelseordförande Östersundshem, för att berätta om situationen.

Ett tag därefter genomfördes det en medarbetarenkät för att se hur personalen trivs med sina jobb. Och svaret är att många trivs med sina avdelningschefer/områdesansvariga. Men det riktas skarp kritik mot vd:n Johannes Merbom. I fritextsvaren så står det att han inte uppfattas ha kunskap om allmännyttan och kompetens om hur svensk arbetsrätt ser ut.

En anställd skriver:

"Vd har inte tagit sig tid att sätta sin in i verksamheten innan stora förändringar uttalats. Förändringar som förutom tryggheten för anställda även äventyrar Östersundshems varumärke. VD tycks vidare ha bristande insikt i såväl bostadsförvaltning, LOU, arbetsrätt, och omvärld i stort i Jämtland och Sverige."

I ett annat fritextsvar står det:

"Vd är inte tillräckligt kompetent för att styra, leda eller utveckla Östersundshem. Det har visats med all önskvärd tydlighet bara under den korta tid som passerat. Brist på kunskap inom såväl svenskt arbetsliv som generell kunskap inom fastighetsbranschen. Detta känns uppenbart farligt för verksamheten. Många har luftat stor oro för framtiden, och det är det sista vi behöver med tanke på all den turbulens som personalen fått gå igenom under våren."

Johannes Merbom är i Moskva när ÖP når honom. Han menar att han gått in för att först av allt sätta sig in i ekonomin i bolaget. Det har blivit fokus på siffror för att förstå bolaget som han nu ska leda. Han ser inga problem med sin egen kompetens. Men han har förståelse för att personalen svarar som de gör.

– Det är personal som utsatts för stor press efter allt som hände i april. De är inte mottagliga för någon form av förändring i viktiga frågor. Det får vi jobba med internt, säger Johannes Merbom.

Han har bara hunnit jobba i drygt 2 månader nu och medarbetarenkäten genomfördes mindre än en månad efter han tillträtt.

– Hade den genomförts sex månader efter jag börjat så hade jag tagit det mer hårt, säger han.

