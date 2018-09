Rösträkningen är nu klar – detta är de personer som kom in i regionfullmäktige

Länsstyrelsen har nu slutfört rösträkningen för valet till regionfullmäktige och resultatet har fastställts av Valmyndigheten. Detta innebär att det har tillkommit en del nya namn. Här är listan på de som kom in:

Flera personer klarade även spärren för att komma in på personröster, men alla utom en av dessa personer står ändå högt upp på listorna och hade kommit in ändå. Stephen Jerand (KD) är enda undantaget. Han fick 523 personröster, vilket motsvarar 8,5 procent av partiets röster. Gränsen för att komma in på personröster är fem procent.

Stephen Jerand är dock även invald i kommunfullmäktige i Östersund och kommer därför att avsäga sig sin plats i regionen.

– Jag kommer inte att vara med i regionfullmäktige, säger han.

Anledningen säger han är att det skulle bli för mycket att sitta i både kommun- och regionfullmäktige. På frågan om han tror att väljare kommer att bli besvikna svarar han att han stod först på plats åtta på listan till regionen. De som är före honom menar han har bättre kompetens och driv för sjukvårdsfrågorna.

– De som stod före mig är jättekompetenta, säger Stephen Jerand.

Den som tar hans plats i regionfullmäktige blir Linnéa Haggren från Hallen, fjärde namnet på listan.

Ytterligare en person som kommit in i fullmäktige men som inte kommer att ta sin plats är Sverigedemokraten Alexandra Boije af Gennäs. Hon har uteslutits ur partiet för sina kopplingar till högerextremism och nazism.