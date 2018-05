Sista artisterna klara till Storsjöyran

Till att börja med presenterades det svenska elektroundret Jenny Wilson, som bland annat vann tre grammisar under 2014 för Årets album "Demand the impossible" (2013), Årets producent och Årets musikvideo "Autobiography".

Även Mattias Alkberg kommer att spela på sommarens festival. Alkberg har inte mindre än 28 album i bagaget och hösten 2017 släppte han albumet "Åtminstone artificiell intelligens", som fått strålande recensioner av landets musikkritiker.

Den amerikanske singer/songwritern Luke Elliot är också klar för festivalen samt artisten Katarina Barruk från Umeå som förenar jojk med jazz.

Dessutom presenterades sex lokala akter som är klara för festivalen:

Rakel

SGW AAA

Follow him to the end of the desert

NONN

Anaugh Conda

Sisanda (ZA)

Klara sedan tidigare är bland andra Kraftwerk, Ziggy Marley och Zara Larsson.

Storsjöyran äger rum den 27-28 juli i Östersund.