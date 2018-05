Siwertssons attack i Biltema-inlägg på Facebook: Miljöpartiet borde inte vara välkommet i kommunen eller regionen

Bakgrunden är att en kommunpolitiker lade ut ett inlägg i en Facebookgrupp i samband med måndagens kommunfullmäktige i Östersund. Där står bland annat: i kväll meddelar Thomasson att Biltema inte har bra produkter, de går bara sönder och är dåliga, därför är en etablering inte välkommen.

–Jag sa aldrig så. Jag nämnde aldrig Biltema över huvud taget. Hade någon gjort mig uppmärksam på inlägget så hade jag svarat från talarstolen, säger hon.

Regionrådet Christer Siwertsson gav sig in i diskussionen på Facebook. Han var inte närvarande på mötet.

– Jag reagerade på inlägget och travesterade en tolkning, säger han.

Karin Thomasson ringde upp Christer Siwertsson för att ifrågasätta det han skrivit.

– Vi politiker ska vara föredömen. Debattnivån på Facebook är redan låg och ”If they go lo, we go high”, säger hon.

Enligt Christer Siwertsson hävdade Karin Thomasson att han gått till personangrepp.

– Det är hennes upplevelse och den kan jag inte ta ifrån henne, men jag tycker att hon överreagerade. Jag nämnde inga personer, säger han.

Du tycker inte att du sänker nivån för debatten med ett sådant inlägg?

– Jag bidrog väl inte till att höja nivån. Jag var inte politiskt korrekt, men vi har yttrandefrihet i det här landet och folk måste få tycka och säga saker.

Karin Thomasson har kontaktat kommunens gruppledare för att de ska diskutera hur debatten ska föras.

Christer Siwertsson tycker att ämnet är viktigt och att människor som förföljer, hotar och trakasserar i sociala medier måste lagföras.

– Men det är så långt ifrån det här... I politikerrollen får man stå ut med mycket och om det där är mer än hon klarar av tror jag att hon har det väldigt jobbigt på jobbet, säger Christer Siwertsson.

