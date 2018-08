Snabbtänkt dotter hindrade bedragare från att lura åldring på 200 000 kronor

Det hela utspelade sig under drygt en och en halvtimme i onsdags. En man ringde en äldre kvinna och sa att han var från banken och att det var störningar på kvinnans dator. Mannen sa att hon behövde logga in med sin bank id-dosa.

Kvinnan gjorde som hon blev tillsagd, men det gick inte så bra. Då tog hon sin mans dosa och då fungerade det. Den misstänkte bedragaren förde då över 200 000 kronor från mannens konto.

Men parets dotter fick nys på det hela och kastade sig över telefonen och ringde banken. Banken lyckades frysa överföringen och den misstänkte bedragaren fick tji.

Händelsen är polisanmäld och i nuläget finns det ingen misstänkt, men det hela ska utredas av polisen.

Bedrägerier med bank-id ökar och bara i sommar har det varit flera stycken. I början av juli var det en kvinna som lurades på 100 000 kronor, men de pengarna hann också frysas. Senare samma månad lurades en kvinna på 400 000 kronor.

Det man ska komma ihåg är att banken aldrig kommer be dig om att slå in kod via din bankdosa. Här finns fler tips om hur du kan genomskåda bedragaren.