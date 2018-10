Socialförvaltningschefen efter den hotfulla situationen: "Något liknande har inte inträffat"

Det var vid 13-tiden igår som en man tog sig in i socialförvaltningens lokaler på Rådhusgatan. Han agerade aggressivt, skrek och var hotfull. Från den inre receptionen tog han sig vidare in i lokalerna via receptionens glaslucka för att slutligen barrikadera sig på en toalett. Polis tillkallades. De 140 personerna som arbetar i lokalen evakuerades. Två timmar senare var tumultet över.

Idag är socialtjänstens verksamhet i full gång igen. Men dörren mellan den yttre och inre receptionen är låst. Med andra ord krävs en anmälan i entrén för att bli insläppt till väntrummet och den glaslucka som mannen hoppade igenom. Två säkerhetsvakter är också på plats.

– Allting fungerar idag som det ska. Vi har däremot dörren låst och det kommer vi ha resten av veckan för att vi vill värna tryggheten gentemot personalen, säger Helén Eurenius.

Personalen ska under omständigheterna må bra. Ingen kom till fysisk skada och förvaltningschefen vill heller inte prata om trauma bland personalen.

– Det handlar om obehagliga upplevelser. Personalen fick igår möjlighet till stöd i form av samtal och det har de också möjlighet till framöver vid behov.

Någon större oro upplever hon heller inte finns. Samtidigt benämner hon händelsen som ovanlig och extraordinär. Något liknande ska inte ha inträffat tidigare.

– Inte av den här digniteten. Det har vi aldrig haft i inom socialförvaltningen under de åtta år jag har funnits med i verksamheten. Sedan är det klart att det har funnit avvikelser och händelser tidigare, säger Helén Eurenius.

Säkerheten i byggnaden anses vara stor. Lokalerna väl anpassade. Några större åtgärder av byggnaden är det inte tal om. Möjligen mindre justeringar.

– Eftersom han tog sig in genom receptionens glaslucka så vill vi se över konstruktionen där.

I andra länder kan man mötas av en betydligt hårdare miljö på ett socialkontor med fastbultade möbler, kameraövervakning och galler framför receptionsluckorna. Någon sådan framtid för svensk del ser inte Helén Eurenius:

– Nej verkligen inte. Det är väl snarare det motsatta vi ser att Sverige går emot, alltså en öppnare mer välkomnande receptionsmiljö. Händelser som denna är ovanliga, tanken är väl att inte trigga något oönskat beteende.

Även om liknande händelser har skett på andra håll i landet så ser man i Östersund på det inträffade som en enskild händelse.

– Samtidigt ser vi i Sverige att den psykiska ohälsan ökar och det gör ju att det blir ett annat klimat bland vissa myndigheter. Det är ju inget som bara vi upplever utan även migrationsverket, arbetsförmedlingen och andra, säger Helén Eurenius.

