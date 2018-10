Supersprint och familjefest inviger vintern i Östersund

2-4 november förvandlas gatan utanför Berners i Östersund till ett vinterlandskap. Där kommer både ungdomar och elitidrottare att göra upp om vem som är snabbast på skidor. På startlistan finns namn som Stina Nilsson, världsrekordinnehavarna Ludvig Søgnen Jensen och Marte Nordlunde samt Teodor Peterson, men för arrangören Ante Andersson är de viktigaste deltagarna de som startar på lördagen: ungdomar och paraidrottare.

– Man kör en och en med fullt pådrag med musik och speaker. De får se sig själva på storbildsskärm under de 20-30 sekunder det tar för dem att åka, säger Ante Andersson, vd för sportkompaniet som tillsammans med länets skidföreningar arrangerar tävlingarna.

Supersprinten körs på en specialbyggd bana. I år är den, precis som förra året, utanför Berners i Östersund. Nästa år hoppas Ante Andersson på att få flytta upp till skidstadion och få med sig fler vintersporter.

– Då vill vi skapa händelser hela veckan. Nästa år när det blir ett större paket kommer vi inte att orka bygga upp allt med hopp och grejer på Berners. Vi ska givetvis ha mycket barnaktiviteter. Då hoppas jag att vi har skidskyttelandslaget med, att vi har A-laget i längdskidor, vi har de alpina åkarna med och att det blir till ett veckoevent dit folk vill åka på sin semester på novemberlovet, säger Ante Andersson.

Under söndagen är det dags för elit och juniorer att göra upp på 100-metersbanan. Tävlingarna är snabba och publiken ser åkarna hela tiden.

– Vi vill göra längdsporten mer attraktiv för våra ungdomar och visa att det också kan vara en arenaidrott. Förutom de långa distanserna kan det vara kort och häftigt, säger Ante Andersson.

Även om sprinttävlingarna är en viktig del av Östersund winter grand opener så är det mycket annat som står på agendan den helgen också. Helgen invigs på fredagen med skidmässa och underhållning av Robin Bryntesson. Under lördagen kommer We & sports att presentera sin nya webbportal och metoderna som ska förebygga mental ohälsa bland idrottande ungdomar. Samma dag släpps även Jämtland Härjedalens skidförbunds bok om hur skididrotten ska utvecklas och skidförbundet har sitt skidting. Dessutom delas det ut stipendier och kvällen avslutas med en bankett. Under söndagen samlas världseliten på startlinjen. Då får även den ungdom som var snabbast chansen att möta en av elitåkarna för att göra upp.

Förra året kom runt 3000 personer till söndagens finaler, i år hoppas Ante Andersson på ännu fler.

– Vi har tillsammans med våra samarbetspartners skapat en möjlighet att gå och se det här gratis. Man får närkontakt med världsstjärnor och får framförallt se alla fina ungdomar på nära håll, säger Ante Andersson.