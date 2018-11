Tre personer misstänks för att ha rånat en ung man – ouppklarade narkotikaaffärer kan vara motivet

I mitten av juli gick tre män in hemma hos Östersundsbon. Gärningsmännen stal bland annat en tv, en mobiltelefon, en skruvdragare, en mikrovågsugn, kläder och parfymer. De ska också ha stulit de kontanter som mannen hade hemma och tvingat mannen att ta ut mer pengar åt dem. Dessutom genomförde offret en swishbetalning till en vän som sedan lämnat över kontanter till gärningsmännen, enligt uppgifter i åtalet. Totalt handlar det om cirka 30 000 kronor. I samband med den händelsen ska flera hot ha uttalats därför misstänks männen även för övergrepp i rättssak. Åklagaren menar att brotten har begåtts ”tillsammans och i samförstånd” och att de tre misstänkta männen ska dömas till fängelsestraff. Under slutpläderingarna sade målsägarbiträdet att brottsoffret har mått mycket dåligt efter händelsen. Han vill att de misstänkta ska betala ett skadestånd på totalt 25 000 kronor. Försvarsadvokaterna kritiserade åklagarens bevisning på flera punkter. De menade bland annat att mobilspårningen som genomförts inte kan knyta de misstänkta männen till en exakt position. Under slutpläderingarna vid rättegången nämndes en narkotikabeställning som ett möjligt motiv till rånet, utifrån uppgifter som framkommit i förhör. Det är dock inget som polisen har kunnat säkerställa.