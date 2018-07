Kan en friskola bli räddningen för Järåskolan?

Att göra om Järåskolan i Bispgården till en friskola skulle kunna vara lösningen för att få behålla samtliga årskurser. Det anser Centerpartiet i Ragunda som nu lanserar den möjligheten.

– En friskola är kanske enda chansen att vi får ha en mellanstadieskola kvar i Bispgården. Den tanken har väckts nu när vi i oppositionen inte fick igenom våra förslag på hur man skulle kunna låta eleverna i årskurserna 4-6 gå kvar på Järåskolan. Vi ser en friskola som vår plan B, men vi har inte fört några diskussioner med övriga partier än, säger Larz Danielsson, ordförande för Centerpartiet i Ragunda.

Han är också en av de oppositionspolitiker i kommunstyrelsen som vid måndagens extra insatta sammanträde försökte stoppa beslutet om Järåskolan.

Centerpartiet, Allt för Ragunda och Vänsterpartiet lade då fram ett gemensamt motförslag för att eleverna skulle kunna gå kvar på skolan. Men förslaget röstades ned av Socialdemokraterna i den votering som slutade 6-5.

– Vi hade hade bland annat försäkrat oss om att pensionerade lärare skulle kunna hoppa in under höstterminen samt att färdigutbildade lärare skulle kunna ta över under vårterminen. Men det var s-majoriteten inte intresserad av, säger Larz Danielsson.

Tanken om en friskola har därför väckts.

– Än så länge är det bara en idé, men den kanske kan leda fram till en diskussion både med föräldrar och näringslivet. Vi får se, säger han.

Frågan har alltså ännu inte förankrats hos den övriga oppositionen.

– Vi är öppna för en diskussion, men att starta en friskola är ju ingen snabb process, säger oppositionsrådet Eva Sundin (AfR).