SD tar ett riksdagsmandat i länet – oklart om S eller M förlorar sitt mandat

Men resultatet när de jämtländska rösterna till riksdagen var räknade visade att det inte blev samma framgång för SD som vid 2014 års val då partiet gick fram med över 7 procentenheter.

2018 blev det preliminärt 4,7 procentenheter upp, totalt 15,9 procent.

Bland Sverigedemokraterna på valvakan uttryckte några ändå besvikelse.

– Men jag är glad i alla fall, sa Stefan Sundberg som nyligen blivit SD:s ansikte utåt i länet trots att han inte står som förstanamn på någon lista.

Hans partikamrat Cassandra Sundin,25 år, som är på väg att flytta till länet kommer att ta ett mandat. Men hon var under kvällen i Stockholm och inte i konferensrummet på hotell Clarion.

När kvällens första prognos i SVT:s vallokalsundersökning kom gick det en besviken suck genom lokalen på café Jaktstugan där miljöpartisterna åt kallskuret och tävlade i musikquiz.

Men Anton Nordqvist konstaterade ändå lättat att partiet av allt att döma blir kvar i riksdagen.

– Det känns tryckt. Vi har ju varit där runt gränsen och dansat, sa han.

Hos Socialdemokraterna på Arctura var det trångt, många valarbetare och två trötta riksdagsledamöter som inte visste om de skulle klara sig kvar bägge två.

Men det låg i luften att ett mandat skulle försvinna. För inte allt för länge sedan hade S i länet tre mandat.

– Men vi har bägge haft andra jobb, vi har haft riksdagsuppdraget i fyra år och vi kan göra annat, sa Kalle Olsson även om han hoppades på att han och Anna-Caren Sätherberg skulle få behålla sina uppdrag.

– Vi har haft 36 000 samtal i länet inför valet och det har varit en helt fantastiskt valrörelse men det känns som att vi har sprungit maraton och nu är vi på mållinjen, sa Anna-Caren Sätherberg som lovade att vad som än skulle hända ska hon fortsätta att försöka stoppa Sverigedemokraterna.

– För så här kan vi inte ha det. Det här är inte Sverige, sa hon om SD:s stora framgångar.

– Jag hoppas partiet blir mer granskade nu. De har inte granskats som andra. Man måste börja beskriva vad SD:s förslag innebär.

Stefan Sundberg hoppas också på granskning av politiken.

– Och jag tror att väljarna ser oss som mer seriösa än förr och mer breda. Nu har vi politik för alla områden.

Förra valet blev det till slut poströsterna som avgjorde till Centerpartiets fördel. Per Åsling fick behålla sitt riksdagsmandat och SD kom aldrig in. Den här gången är det ännu inte säkert vem som tar det fjärde mandatet. Men SD och S och C är klara med varsitt mandat.