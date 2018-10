I Jämtlands län förutom fjällen kan det enligt SMHI ska ett snöfall dra in sent under sennatten mot tisdagen. Den tros ge 15-25 centimeter snö. Lokalt kan det bli uppemot 30 centimeter.

I Jämtlands- och Härjedalsfjällen fjällen förväntar sig SMHI att det blir 14-18 meter i sekunden och snö. Vinden ska komma från sydost och det kan bli snödrev.

