Polisen intensifierar sökandet efter försvunnen 19-åring i Jämtland – vädjar efter tips från allmänheten

Senast mannen sågs umgicks han med en grupp vänner i Strömsunds kommun, varpå han av okänd anledning lämnade platsen. Sedan dess har han inte setts till enligt polisen. Under söndagseftermiddagen anmäldes han försvunnen av sin far.

Hittills har anhöriga hunnit söka mannen på ett antal adresser och polisen har ringt runt bland den försvunnes kontaktnät utan att få några att få några uppgifter om var han befinner sig. Nu är polis på plats och ska hålla förhör med vänner och anhöriga för att kartlägga mannens rörelsemönster.

Just nu finns inga misstankar om brott i samband med försvinnandet.

Uppdatering 15.07:

Polisen har beslutat att inleda räddningstjänst med stöd av lagen om skydd mot olyckor, LSO.

– Det handlar om att man ska använda hela verktygslådan i sökandet av den försvunne, säger Liv Fahlén som är kommunikatör hos polisen.

Bland annat har hundpatrull kopplats in och deltar just nu i sökandet. Man har även lagt in en begäran om att kalla in fjällräddningen.

Uppdatering 17.01:

19-åringen är ännu inte hittad.

– Vi försöker få ut alla styrkor vi kan, det är poliser i området, helikopter och Missing people och frivilliga motorcykelkåren kommer att aktiveras tidigt under kvällen, säger eftersöksledaren Eva Helin.

Tisdag morgon kommer eftersöket förstärkas med markpatruller från försvaret.

Uppdatering 19.23:

Polisen vädjar efter tips från allmänheten.

”Vi är tacksamma för iakttagelser. Hör av dig om du sett eller hört något. Alla tips är värdefulla, ring hellre en gång för mycket. Telefon: 114 14.” skriver polisen på sin hemsida.

