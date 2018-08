Tina Moe gör Jämtlands-comeback och 220 Volt gästar på nostalgikväll

På lördag gör jämtländska musikundret Tina Moe från Ånn comeback på jämtländsk mark. På nostalgikvällen "Back to the 50s and 60s" kommer hon tillsammans med ett flertal nya och gamla musikunder spela på Gamla teatern. Även en medlem av rockbandet 220 Volt kommer att uppträda.

De här står på scenen:Tina MoeFrille Åsell (220 Volt)Tommy AnderssonYvonne and the quick picksVelvet InsaneTurkey Twisters

