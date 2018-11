Veckans kulturtips: Augustprisnominerad författare till Östersunds bibliotek, salongsorkester, dans, Antarktis-teater och Octava i Sveg och Alsen

Observera att kulturtipsen är ett axplock av evenemang och händelser i länet.

Vad: Alfhild Agrells Arv. Norrdans ger Alfhild Agrell’s starka och tragiska berättelser ur ”En Lappbok” som har gett inspiration till tre koreografer, tre tonsättare och en kostymdesigner. Berättelsen om den vitaste renen av alla, ”Glansvit”, tolkas av hela kompaniet och historien ”Svart invärtes”, om den otäcka olyckshändelsen under kalvmärkningen, tolkas som en trio och en kvintett.

Var: Storsjöteatern, Östersund

När: 7/11 kl 19

…

Vad: Per Mårtensson och Norbotten Neo. Per Mårtensson är en av Sveriges mest profilstarka tonsättare. Han har varit Composer in Residence vid Musikradion P2 och gästprofessor i komposition vid Indiana University i USA. Han undervisar i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Gotlands Tonsättarskola, där han även är konstnärlig ledare. Hans samarbeten med Norrbotten NEO har genom åren varit många. Vid konserten inramas Per Mårtenssons stycken av tre frontfigurer inom vår tids musik: Helmut Lachenmann, Paul Hindemith och Kaija Saariaho.

Var: Gamla teatern, Östersund

När: 7/11 kl 19

...

Vad: Håriga och snåriga. Estrad norr-produktion av Paula McManus om kvinnor och behåring. Med humor, allvar och musik närmar sig pjäsen de stora frågorna kring att vara kvinna. Om det nu ens är en stor fråga?

Var och när: Fåker 8/11, Fyrås 9/11, Strömsund 14/11

...

Vad: Augustprisnominerade författaren Linnéa Axelsson, som i våras släppte "Ædnan", kommer till Östersund för ett samtal om sitt samiska släktepos som skildrar två samiska familjer under tre generationer. Linnea är från Porjus och har doktorerat i konstvetenskap.

Var: Östersunds bibliotek

När: 8/11 kl 18.30

…

Vad: Amanda Ginsburg kvintett. Amanda Ginsburgs ton och uttryck påminner om den sång och musik som blev resultatet när Hasse & Tage skrev svenska texter till amerikanska och svenska melodier sjungna av Monica Zetterlund samtidigt som det finns ett eko av samma gammalsvenska traditioner som Jan Johansson och andra utvecklade på 60-talet. Amanda Ginsburg sång, Joel Karlsson tenorsax, basklarinett, Filip Ekestubbe piano, Ludwig Eriksson bas, Ludvig Gustafsson trummor.

Var: Marité, Östersund

När: 8/11 kl 19.30

...

Vad: Konsert med Staffan Löwenberg och storbandet Republiken Big Band.

Var: Mötesplats Oviken, Myrviken

När: 10/11 kl 19

...

Vad: "Polarfararna" med Riksteatern. Hur klarar sig tre skyddslösa människor i en extrem natur och vad händer med den som står öga mot öga med sin egen utsatthet? Polarfararna är ett spännande och absurt katastrofdrama, där människan och nyfikenhetens drivkraft står i centrum.

Var: Krokomshallen

När: 11/11 kl 19

…

Vad: Estrad Norrs Salongsorkester bjuder in till eftermiddagskonsert i Vinterträdgården på OSD. Strauss Ouvertyr Läderlappen, Hindesmiths Kammermusik nr 1 op 24 och Sarasate – Ziguener Weizen hörs bland annat. Upplev stämningen av kontinentalt nöjesliv från förra sekelskiftet blandad med fräck konstmusik: Estrad Norr har samlat musiker med anknytning till länet för att bjuda på en eftermiddagskonsert med bland annat på operett, kammarmusik, teatermusik, vemod och romantik.

Var: OSD, Östersund

När: 10/11 kl 14

…

Vad: Kammarkören Octava framför tillsammans med en stråkensemble en konsert med två spännande tonsättare, Cecilia McDowall (1951) från England och Ola Gjeilo (1978) från Norge. Båda har ett särskilt förhållande till körmusik och har uppmärksammats och uppförts över hela världen. Musiken är stark och målande och texterna handlar om människan på jorden och vårt förhållande både till det eviga och till varandra. Med konserterna vill kören ta ställning – för fred – Pro Pace.

Var och när: Svegs kyrka 10/11 kl 18 och Alsens kyrka 11/11 kl 18

…

Vad: Stand-up med Nisse Hallberg - Trött. Support: Henrik Nyblom. Varför är det så svårt att säga det man tycker? Och varför får Nisse alltid någon efter sig när han väl vågar tycka till? Efter 34 år av total konflikträdsla har Nisse Hallberg tröttnat. Så pass mycket att det blivit till en 70 minuter lång standup-föreställning.

Var: Storsjöteatern, Östersund

När: 11/11 kl 19.30