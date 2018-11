Veckans kulturtips: Maria Lundqvist i skrattklassiker, hårig teater i Kaxås, Anna Odells nya film på Regina och Småstadsliv tillbaka i Östersund

Observera att kulturtipsen är ett axplock av evenemang och händelser i länet.

...

Vad: Musikcafé med Marit Eriksson (Östersundsrevyn) och Friends. Allsång och melodikryss.

Var: Ås kyrka

När: 20/11 kl 18.30

…

Vad: Håriga och snåriga. Estrad norr-produktion av Paula McManus om kvinnor och behåring. Med humor, allvar och musik närmar sig pjäsen de stora frågorna kring att vara kvinna. Om det nu ens är en stor fråga?

Var: Kaxås bygdegård

När: 20/11 kl 19

...

Vad: Östersunds FKs kulturföreställning. I år tillsammans med Glada Hudikteatern i "My life is based on a true story" vilket ska vara en "skruvad och något skarvad historielektion".

Var: Storsjöteatern, Östersund

När: 21/11 kl 18 och 20

...

Vad: Komedin "Shirley Valentine" med Maria Lundqvist i rollen. Möt Shirley Valentine. Hennes barn har flyttat hemifrån, hon lever i ett kärlekslöst förhållande och som vanligt står hon ensam i sitt kök, lagandes mat, medan hon pratar med väggen. Livet blev inte riktigt som hon tänkt sig. Tvåfaldiga Guldbaggevinnaren Maria Lundqvist i rollen som Shirley Valentine, som bevisar att det aldrig är för sent för att utforska sina drömmar. Riksteatern i samarbete med Villman produktion och Audere Vivere.

Var: Storsjöteatern, Östersund

När: 22/11 kl 19

...

Vad: Las Divas is back. Konsert med återförenade sånggruppen Las Divas med Angelika Lindahl, Anna Brandt och Camilla Karlsson.

Var: Jamtlis konstvåning, Nationalmuseum Jamtli

När: 23-24/11 kl 18

…

Vad: Utställning Sikås

Var:

När:

...

Vad: Anna Odells nya film “X&Y” bjuder in till gränslös lek med identiteter mellan manligt och kvinnligt, mellan verklighet och fiktion. Med Anna Odell och Mikael Persbrandt i rollerna.

Var: Bio Regina, Östersund

När: 23-29/11 kl 19

...

Vad: Humorföreställningen Småstadsliv

Var: Gamla teatern, Östersund

När: 23/11 kl 19

...

Vad: Regionala bokmässan "Bodil" anordnas för tredje året. Bodil Malmsten-sällskapet gästar och läser Bodils texter. Dessutom kan man träffa 20 författare, 2 förlag, Aksel Lindström sällskapet och lyssna till 10 författaruppläsningar i Samlingssalen.

Var: Östersunds bibliotek

När: 24/11 kl 11-16

...

Vad: BB Gospel Choir adventskonsert

Var: Gamla Kyrkan, Östersund

När: 25/11 kl 19

...

Vad: BB Gospel Choir adventskonsert

Var: Häggenås kyrka

När: 25/11 kl 19

...

Vad: Niklas Strömstedt: "Ett ljus i mörkret"

Var: OSD, Östersund

När: 25/11 kl 19.30