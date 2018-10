“Vi ses i Ullådalen” är bäst när den berör sorgearbete och personlig kris – så var Åreförfattarens debut

Läs intervjun med författaren här: ”Boken har en grundton och atmosfär precis som mitt hem”Att som privatperson ge ut sin bok själv blir allt vanligare. “Vi ses i Ullådalen” heter en av de egenutgivna böcker som kommit ut i år och som delvis utspelar sig i länet. Bakom berättelsen står Ingrid Marie Thorslund, inflyttad till Åre från Stockholm.

Historien inleds på Malta, där Fredrika, Sven och Meli lär känna varandra av en slump. Fredrika, som kommit till ön på semester tillsammans med sin make, har blivit lämnad ensam kvar efter ett gräl. Änklingen Sven har dykt upp oinbjuden för att ta reda på hur det egentligen står till med barnbarnet Jens – gör han något annat än festar om nätterna? Lokalbon Meli kör taxi men drömmer i hemlighet om att få resa norrut – och se vargar på nära håll.

Under färden mot hotellet öppnar Fredrika sitt hjärta för Meli, som hon återser några dagar senare under en strandpromenad. De dagar Meli inte arbetar som chaufför tillbringar han nämligen på en parkbänk intill en man som inte pratar, men som blivit vida känd för att kunna kommunicera med hundar. Sven snubblar in i den gemensamma berättelsen när han, på grund av solsting, håller på att svimma alldeles i närheten.

Som läsare får vi följa de tre karaktärerna under en tid då deras liv är under förändring. I Stockholm brottas Fredrika med tanken på att kanske aldrig bli förälder. I Ullådalen plågas Sven av dåligt samvete över att inte räcka till för familjen. Och på Malta intensifierar Meli sina studier i svenska för att komma närmare drömmen om Sverige.

Av de tre huvudpersonerna är det Fredrika som beskrivs mest ingående – och kanske är det hon som genomgår de största förändringarna under berättelsens gång. Fredrika är uppväxt i Stockholms innerstad; hon kallar sin far vid förnamn och tycker att tatueringar kan vara oklädsamt. Enligt maken skulle hon må bra av att ha fler kompisar och bli lite mer avslappnad. När Fredrika, på väg mot Åre, upptäcker att maken bokat mix-kupé istället för damkupé till henne, är hon nära att kliva av tåget och ta flyget morgonen efter – men bestämmer sig ändå för att stanna. För det är någonting som har hänt med den gamla Fredrika: under resan till Malta har hon börjat ifrågasätta såväl sin kärleksrelation som sig själv – och hon har börjat närma sig andra människor istället för att hålla dem ifrån sig. “Vi ses i Ullådalen” har sin starkaste del i inledningen. Där är tempot rappt och känslobeskrivningarna skarpa. Längs vägen saktas tempot ner; tillbakablickarna blir fler och en del av scenerna upplevs överflödiga. Det målande språk som tidigare mest använts av berättaren letar sig alltmer in i karaktärernas dialog, vilket får den att låta lite onaturlig. Som läsare upplever jag en viss distans till karaktärerna – vilka är de mer än en före detta entreprenör, en pensionerad professor och en taxichaufför? Jag skymtar en del av deras inre genom de andras betraktelser och under de korta konflikter som uppstår, men också där utmärks meningsutbytet av tillrättalagda ord och självbehärskning. “Vi ses i Ullådalen” är bäst när den berör sorgearbete och personlig kris – och vikten av att ha andra som stöttar en när man själv håller på att falla.