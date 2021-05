Jämtlands län har haft lägst antal sommarjobb i hela landet senaste tre åren

Från december 2020 till april 2021 fanns totalt 505 sommarjobb i Platsbanken att söka i Jämtlands län, att jämföra med 1 736 i exempelvis Västernorrland under samma period. Antalet jobb i Jämtland under 2021 är den lägsta siffran i hela landet, och har så varit under de senaste tre åren, visar statistik från Arbetsförmedlingen.

Det finns flera olika faktorer som gör att Jämtland har så få antal feriejobb ute på Arbetsförmedlingen, enligt Ola Kereby, arbetsförmedlingschef i Jämtland Härjedalen. En förklaring är att vi är ett litet län sett till befolkningen.

– Om vi tittar på våra grannar i Västernorrland så har de ungefär dubbelt så många invånare som oss, så borde vi logiskt sett ha ungefär hälften så många jobb ute, säger han.

Arbetsförmedlingar i hela landet har de senaste 4-5 åren sett att många arbetsgivare väljer att rekrytera direkt via sina egna kanaler utan att gå via Platsbanken. Även om myndigheten inte har någon exakt siffra på hur många jobb det rör sig om så tror Ola Kereby att det även är vanligt i Jämtlands län.

I länet har vi inte särskilt många stora företag såsom exempelvis pappersmassebruk och gruvor, och de mindre företagen tenderar oftare att rekrytera utan att samarbeta med Arbetsförmedlingen, säger han.

– I Jämtland har vi jämfört med riket betydligt fler små privata arbetsgivare.

– De små arbetsgivarna försöker ofta lösa sina personalbehov utan att annonsera hos oss. De väljer istället arbetskraft via sitt eget kontaktnät.

Samtidigt är kommunerna i Jämtlands län inte heller särskilt intresserade av att annonsera på Platsbanken för sommarjobb, enligt Ola Kereby. Orsaken till det är att man redan har en tanke om vilka grupper i samhället som man vill ska prioriteras för feriejobben.

– Det kan vara att kommunen jobbar med att få de som står längst från arbetsmarknaden till arbete. Exempelvis utrikesfödda, långtidsarbetslösa och unga som ännu inte fått ett första arbete. Det är tre tydliga grupper där man istället jobbar på individnivå.

– Där är sommarjobben är ett verktyg för att ge en ung person med bristande utbildning en möjlighet att bättra på sitt cv.

I skrivande stund finns det 43 annonser som omfattar 125 säsongsjobb att söka i Platsbanken för Jämtlands län.