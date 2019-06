Helgen inleds med blixtar och dunder – så blir vädret i länet

– Det har varit en del åska i östra och södra delarna av Jämtlands län men det kommer att dö ut allt mer under kvällen. Det kan vara någon väldigt lokal skur under kvällen, säger han.

Åskan hänger kvar under fredagen då många av länets gymnasieelever tar studenten.

– Då blir det lite mer utbrett i hela länet. Det kan vara soligt under morgonen och förmiddagen men någon gång mitt under dagen sätter det igång och på eftermiddagen åskar det som mest, säger Per Holmberg.

Med åskovädret kan det komma skyfall.

– Eftersom det är åskskurar är det inte omöjligt med 30 millimeter på några timmar medan andra ställen får ingenting och andra ställen bara lättas skurar och några millimeter.

Under fredagen blir det likt nationaldagen mycket varmt och omkring 26 till 27 grader.

– Sedan drar det in svalare luft under natten till lördag, säger Per Holmberg.

Lördagen inleds enligt honom med ganska mulet väder och en del regnskurar. Senare under eftermiddagen klarar det upp och solen kikar fram och termometrarna visar då omkring 22-23 grader.

Under söndagen ligger ett molntäcke över stora delar av länet.

– Det är något område där det är ganska soligt i de norra delarna av länet men molnigheten ökar under dagen då molnen drar in från de södra delarna. Risk för regnskurar, främst i Härjedalen, säger Per Holmberg.