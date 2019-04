Lista: Pimpla i påsk – här hittar du närmaste pimpeltävling!

Vårvinter innebär högtid för pimpelfiske. Ett flertal tävlingar kommer att arrangeras runt om i länet under påsk. Förutom möjligheten att fånga fisk till påskmiddagen finns stora möjligheter att ta hem stora prispengar. Nedan finns ett urval av tävlingar och här kan du även rapportera in om just din tävling under påsken.