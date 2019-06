NATTENS NYHETER: Man misstänkt för grov misshandel – kvinna flydde för att få hjälp • Bil körde in på tomt vid olycka

Nattens nyheter

Singelolycka i Strömsunds kommun – personbil körde in på gårdstomt. Strax innan klockan 22 kom ett larm in till SOS om att en personbil kört av E45 och in på en gårdstomt. En person och en hund färdades i bilen.

Man anhållen misstänkt för grov misshandel – kvinna stoppade väktare för att få hjälp. En skadad kvinna sökte hjälp av en väktare efter att ha blivit misshandlad i Lugnvik i Östersund. En man har gripits och anhållits, misstänkt för grov misshandel.

Elias Pettersson prisad som årets rookie i NHL. Elias Pettersson, med föräldrar från Jämtland, sa: "Tack till Vancouver Canucks som trodde på mig från första dagen." Den artige vinnaren från Ånge av Calder Trophy – årets rookie i hela härliga NHL.

Morgonens toppnyhet

Han letar personal till nyöppnat kontor: ”Östersund är en strategisk placering”. Han har jobbat med annonsförsäljning och drivit ett flertal restauranger i Östersund. Nu ska Hans Johansson hitta personal till ett nyöppnat kontor. "Hitta.se tycker det är strategiskt att öppna i Östersund. De tycker andan i stan är positiv", säger han.

Sport

Marcus Allbäck efter division 4-derbyt och det varma mottagandet i Järpen: ”Över all förväntan”. Det blev inga mål för den forne landslagshjälten i comeback-matchen för Järpens IF, men flera tongivande bidrag i 3-0-vinsten mot Dvärsätts BK. Efter matchen är han trött, men nöjd och glad över det fina mottagandet i Jämtland.

