Så många barn går det på varje anställd i fritids – vi har hela listan

11 barn per anställd är den genomsnittliga personaltätheten på fritidshemmen i länet. Men på kommunnivå är variationerna stora – från 17,1 barn per anställd i Härjedalen till 6,2 i Strömsund. Det visar siffror från Skolverket.

– Det största problemet för fritidshemmen är att det inte är likvärdigt, inte ens inom en kommun eller ett skolområde, säger Carin Falkner, lektor i pedagogik vid Jönköping University.

Snittet i riket är 12,3 barn per personal. Mest barn per anställd är det i Vilhelmina kommun med 21,8 barn. Minst barn per anställd är det i Överkalix med 5,6. Strömsund hamnar strax över med 6,2.

– De som jobbar i fritidshemmen, särskilt de som har lärarutbildning, har väldigt många arbetsuppgifter. De har ett mycket intensivt arbete, säger Carin Falkner.

I morgon firas fritidshemmens dag.

FAKTA:

• Fritidshem är en plats där yngre skolbarn kan vara på dagarna före och efter skolan när föräldrar är på arbetet.

• Fritidshem är också öppet under lov eftersom det inte är säkert att föräldrar kan vara ledig då.

• Fritidshemmens dag arrangeras den andra tisdagen i maj varje år.

• Dagen är till för att uppmärksamma fritidshemmens viktiga verksamhet och firas över hela Sverige.

Källa: Lärarförbundet.