Storsjöyran vill göra hyllade boken till scenföreställning – om den döende byn

Det är boken "Osebol", skriven av Marit Kaplan och utgiven i april i år, som Storsjöyran vill göra scenshow av på årets yra. Det framkommer i festivalens ansökan om ekonomiskt stöd från regionen.

Osebol är en ort längs Klarälven i norra Värmland, och nu en bok som samlar bygdens röster, skrivet i korta sjok där alla bygdens 40 invånare, ung som gammal, får komma till tals. I den 800 sidor långa boken låter Marit Kaplan sin barndomsby berätta om glesbygdsproblem, skogskärlek, obefintlig service och hemmakänsla. Från bittra män, positiva hemvändare och entreprenörer, de som levt ett långt liv där, de som flyttat dit nyligen och de som har en djup analys om varför bygden sinar på folk. Boken har hyllats av bland annat Aftonbladet och Svenska Dagbladet.

Sedan några år har Storsjöyran skapat specialproducerade program under festivalen. Förra året var det Beppe Wolgers-hyllningen "Jazzkatten i Vattudalen" med både musik av flera artister och textläsning av Camilla Wolgers. Innan dess har vismusikern Barbro Hörberg hyllats i "Med ögon känsliga för grönt" och Kjell Höglund har uppmärksammats i en samling tolkningar av bland andra Ellen Sundberg och Annika Norlin på Badhusparkens scen.

Tidigare har en av Storsjöyrans produktioner turnerat vidare i landets större städer. Men Osebolsprogrammet, med sin mer avskalade produktion, skulle kunna fungera utmärkt i jämtländska bygdegårdar, menar festivalen.

Projektet kallas ”Osebol – en föreställning om en by”. Från region Jämtland Härjedalen söker Storsjöyran nu kulturstöd på 50 000 kronor. Storsjöyran står för resten av omkostnaderna som totalt beräknas till 104 000 kronor. Och trots att det är en bok om en värmländsk by vill Storsjöyran visa på hur allmängiltigt temat är. I bidragsansökan skriver de: "berättelsen är gemensam för glesbygden i allmänhet och igenkänningsfaktorn är stor".

Dessutom pekar Storsjöyran på släktskapet de känner med boken: "Man kan se föreställningen som en förlängning av festivalens historia, som enkom grundades för att ingjuta stolthet i en region präglad av utflyttning och som 36 år senare alltjämt utmanar en urban norm."

Scenföreställningen är tänkt att tonsättas av Martin Hederos och intervjuflödet läsas av författaren Marit Kapla. Hederos är kanske mest känd som medlem i internationellt framgångsrika The Soundtrack of Our Lives och Tonbruket.