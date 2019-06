Viktiga dokument saknas för att inte Nationalmuseum Jamtli tvingas stänga – Bosse Svensson: "Tydlig information för att vi ska bli rädda"

I går publicerade Dagens Nyheter delar av den skrivelse som lokalpolitiker i Jämtland skickat till kulturminister Amanda Lind (Mp). Med en oroad ton påtalade de en stor risk att Nationalmuseums dåliga ekonomi skulle drabba Nationalmuseum Jamtli hårt. Denna skrivelse författade jämtlandspolitikerna med grund i rykten de hört inifrån Jamtli.

Nationalmuseum Jamtlis lokala chef Christina Wistman ger dock lugnande besked. Hon stämmer in i det Nationalmuseums överintendent Susanna Pettersson meddelade under måndagen: Nationalmuseum kommer fortsatt att prioritera Nationalmuseum Jamtli.

Politikerna Bosse Svensson (C) och Mats Gärd (C) har skrivit under det oroade mejlet till kulturministern.

– Det är väl bra att de inte är oroliga på Nationalmuseum, men vi har likväl inte fått svar från kulturdepartementet och det finns heller inget avtal framåt för att säkra framtiden för Nationalmuseum Jamtli, säger Bosse Svensson.

Vi skriver inte det här för att det är kul att skriva

Enligt honom fattas viktiga direktiv för att Nationalmuseum Jamtlis drift i framtiden ska vara säkrad. Nationalmuseum är i nuläget inte enligt avtal bundna att ansvara för att driften säkerställs i Östersund, menar han.

Kulturministerns tystnad är också något som oroar Svensson.

– Något svar från kulturdepartementet har vi inte fått, och det var ett bra tag sedan vi skrev till dem. Vi skriver inte till ministern för att det är kul att skriva, vi är uppriktigt rädda.

Bristen på ansvar från Nationalmuseum retar Centerpolitikern.

– Nationalmuseum kan mycket lätt stilla vår oro genom att skriva ett avtal där de tar ansvar, säger Bosse Svensson.

Fram till Nationalmuseum Jamtlis etablering har både Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen fått ta ansvar för de ekonomiska trångmål som museet hamnat i, när Nationalmuseum bland annat minskat sina anslag till driften och Jamtli tvingats pantsätta en fastighet och sälja en tavla ur samlingarna.

– Vi har fått hantera lån som vi fortfarande står och betalar, konstaterar Svensson.

Oron som kommit lokalpolitikerna till del kommer från källor inne på länsmuseet.

Vem har gett er den här informationen på Jamtli?

– Jag kan säga att det är tillräckligt tydlig information för att vi ska bli rädda.

Bosse Svensson (C) hade helst sett att ett avtal varit klart redan innan verksamheten öppnade i juni förra året. Men så blev det alltså inte.

– Jag noterar att de fortsätter säga att vi ska vara lugna, men de talar inte om hur eller på vilket sätt man ska säkra driften i Östersund.