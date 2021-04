Jämtlandsbördiga Matilda gör musiken till Läckbergs första film

Debutskivan ””Wake us up” drog dem rakt in i Metoo-rörelsens epicentrum, som öppningstakt för en stor manifestation på Norrmalmstorg.

Uppföljaren ”Every little whisper turns into a roar”, som släppes i början av 2020 prisades unisont av kritikerna, men turnén som var planerad i samband med det skivsläppet blev inställd på grund av pandemin.

Det var i det vacuumet som helt nya möjligheter uppstod.

Efter ett framträdande på SVT kom ett mejl från regissören Baker Karim, som sett dem på tv och undrade om duon skulle vara intresserad att komponera musiken till en film han arbetade med: ”Glaciär”, med manus av Camilla Läckberg och med Lena Endre i huvudrollen.

Eftersom inspelningarna då bara var i sin linda kunde Långbacka/Bådagård besöka inspelningsplatserna och komponera sin musik parallellt med att filmen växte fram.

– Det var otroligt modigt och intuitivt av Baker Karim att bjuda in oss så tidigt i processen. Han har en enormt stark känsla för vart han vill gå kreativt och att vår musik passade in i hans vision känns väldigt roligt, säger Matilda Bådagård i ett pressmeddelande från skivbolaget Clap your hands.

Resultatet: ett minimalistiskt soundtrack som helt och hållet är baserat på stråkar och Långbacka/Bådagårds egna röster släpps som album i samband med att filmen har premiär på Viaplay 30 april.