Jämtländsk koppling vid mångmiljardaffär inom spelindustrin – aktieägare: ”Det är häftigt ifall vi lyckas bygga upp något som är större än H&M”

Att anta uppköpserbjudandet var inget enkelt beslut. Under flera års tid har NetEnt och Evolution gaming group diskuterat en sammanslagning.

– Kombinationen av att budet är bra och tajmingen rätt med de stora möjligheterna i USA gjorde att jag tackade ja den här gången, säger Peter Hamberg, aktieägare och styrelsemedlem.

I slutet av juni lämnade svenska live-kasinoutvecklaren Evolution gaming group ett offentligt uppköpserbjudande som värderade varje aktie i NetEnt till 79,93 kronor och samtliga aktier till cirka 19,6 miljarder kronor.

– Förändringen blir stor. Efter att ha suttit 14 år i styrelsen tappar jag nu en del av kontrollen. Det här är ändå bäst för aktieägarna, säger Peter Hamberg.

Redan på 1960-talet gav sig Peter Hambergs pappa, jämtlänningen Per Hamberg, in i spelbolagens värld. Via Cherryföretagen blev Per Hamberg på 1990-talet aktieägare i Net Entertainment. Per Hamberg insåg tidigt att internetspel skulle bli stort.

Efter Per Hambergs död i fjol är familjen Hambergs aktier fördelade mellan Peter Hamberg, Adriana Hamberg, Pernilla Boyer och Gaetan Boyer. Tillsammans äger de 6,5 procent av NetEnts aktiekapital och 19,8 procent av rösterna.

– Vi vill vara kvar i branschen. Genom att slå ihop företagen bildas en svensk speljätte, säger Peter Hamberg.

NetEnt är marknadsledande på spelautomater online i både Europa och två amerikanska delstater. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och har kontor i Sverige, Ukraina, Polen, Gibraltar, USA och på Malta.

Även Evolutions gaming groups moderbolag är baserat i Sverige. Koncernen utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut live casino-lösningar till speloperatörer. Evolution gaming group har cirka 8 000 anställda i Europa och Nordamerika.

– Det här är en jätteaffär. Det är häftigt ifall vi lyckas bygga upp något som är större än H&M inom några år, säger Peter Hamberg.

Under barndomen tillbringade han en månad varje år i familjens stuga i Storlien. I dag har systern tagit över Storlienstugan. Däremot tillbringar Peter Hamberg fortfarande en månad årligen i Jämtland, i sin lägenhet i Åre.

– Pappas vänner ringer fortfarande mig, säger han stolt.

I och med förenandet av bolagen ser Peter Hamberg tillväxtmöjligheter bland annat i USA, Sydamerika och Asien.

– Världen är stor. Det finns många nya marknader.

För Evolution gaming groups är det strategiska förvärvet en viktig del av bolagets långsiktiga vision att bli marknadsledande i den globala onlinespelbranschen. Även Peter Hamberg ser fördelar med att bolagen går samman.

– Vinsten är att det är en styrka att vara två.

Under coronapandemin har spelkunderna strömmat till. Peter Hamberg räknar med att spelbranschen inte endast gynnas kortsiktigt, utan att de konsumenter som upptäckt onlinespel fortsätter spela även när pandemin är över.

Acceptfristen för erbjudandet pågår från den 17 augusti till den 26 oktober.