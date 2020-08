Jämtländska föreningar fick mest projektpengar i landet från Arvsfonden

Det är Arvsfonden som årligen sammanställer en projektbarometer där Sveriges län rankas utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare. För Jämtlands del betalades under förra året ut 19 miljoner, eller 149 kronor per invånare, ut till nio föreningar.

Det är 15 miljoner mer än året innan och placerar Jämtlands län på projektbarometerns förstaplats.

– Projekten är viktiga för att minska utanförskapet och öka delaktigheten i Jämtland och hela landet. De stärker demokratin i den oroliga tid som vi befinner oss i, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden i ett pressmeddelande.

Störst anslag under förr året fick Tänndalens IF med 4,2 miljoner för en liftanläggning för skicart samt anpassning av nedfart i Härjedalen.

– Det här är ett av många oerhört viktiga projekt vi har beviljat medel i år. Med stöd från Arvsfonden kan det bli möjligt att göra allt från verksamhets- och metodutveckling till att bygga lokaler eller anläggningar, säger Hans Andersson.

Totalt beviljade Arvsfonden 749 miljoner kronor i stöd under 2019.