Jamtli arrangerar digital vårmarknad

All försäljning, och även själva marknaden, kommer att ske digitalt, skriver Jamtli i pressmeddelandet. Under marknaden kommer man även att arrangera en tre timmars livesändning med samtal med gäster som Simon Jaktlund, Elin Strannegård och Ragundas tidigare kommunchef Peter Ladan som numera arbetar med fiberfrågor i Ragunda kommun via konferensverktyget Zoom.

Jamtli kommer också att anordna digitala föreläsningar med föreläsare som matkulturhistoriker Richard Tellström från Historieätarna och äventyraren Lina Hallebratt som så sent som i mars genomförde det så kallade vita bandet för femte gången.

Lördagens digitala sändning produceras av Jämtlands Gymnasiums estet-mediaelever åk 2.