Jan Quicklund svarar på kritiken: ”Rom byggdes inte på två veckor”

Jan Quicklund betonar att Östersundstravet är "otroligt glada" över att Per Linderoth flyttar hem igen.

– Det är en stor seger för oss, men det har inte varit enkelt. Det gick väldigt fort mellan beslut och flytt. För att Per skulle få det stall han önskade blev vi tvungna att flytta ut tio amatörer med totalt 22 hästar. De hade under många år ”bott in sig” i stallen. Vi tog del av deras önskemål och pusslade in alla dessa hyresgäster på stallbacken, som redan dessförinnan var begränsad.

En annan försvårande omständighet var att Per Linderoth flyttade upp till Östersundstravet tidigare än tänkt.

– Vi hade bestämt att Per skulle komma med material och foder under vecka 48 och sedan med sina hästar veckan därefter, men så blev det inte, förklarar Jan Qucklund och berättar att man tog in extrapersonal för att lösa ekvationen.

Problemet med hagarna är också något som Jan Quicklund gärna vill förklara.

– Vi påbörjade byggnationer av större hagar, men det blev tyvärr försenat eftersom marken inte var tjänlig. Den krävde mycket mer arbete än vad vi trodde. Dessutom gjorde vädrets makter det svårare att sätta hagarna.

Hur kommenterar du de lortiga stallboxarna?

– Att några inte har städat efter utflyttning kan jag inte trolla bort. Vi kan inte förutse allt.

Jan Quicklund berättar att han är förvånad över den kritik som han och övriga travledningen får av Per Linderoth.

– Ja och man ska tänka på att flytten av Per inte var inlagd i budgeten. Det kommer att kosta en betydande del för oss. Vi vill verkligen satsa på Per, men vi har också en budget att hålla oss till.

Vad händer nu?

– Vi har byggt tillfälliga hagar, vi färdigställer ny ventilation, specialbelysning, nytt fikarum och toaletter. Vi gör det vi kan och håller vad vi lovar, men jag har varit tydlig med Per att vi inte komma att hinna med allt på en gång. Rom byggde inte på två veckor.