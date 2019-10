Järåskolans rektor: Inte hållbart för femmor att gå kvar i Bispgården – blir inte likvärdig skola

Helt utan politiska beslut flyttades femteklassarna tillbaka till Bispgården från Anders-Olovskolan i Hammarstrand, trots att kommunstyrelsen beslutat det motsatta. I september erkände centerpartisterna, kommunalrådet Mikael Westin och utbildningsnämndens ordförande Elisabeth Björklund, att man "får göra om och göra rätt" då man gått förbi den demokratiska processen.

På tisdagens kommunstyrelse ska ärendet återigen upp på agendan. Skolchefen Maria Renvall har i ett beslutsunderlag föreslagit att Järåskolan från och med nästa läsår ska bli en F-3-skola och får medhåll av Järåskolans rektor Annika Ryman. Skolchefen menar att detta skulle ge bästa möjliga kvalitet i undervisningen och en likvärdig skola i hela kommunen. Hon menar att det felaktiga beslutet att flytta tillbaka eleverna till Bispgården dock inte ska ändras under pågående läsår, för barnens bästa.

Det blir svårt att hålla en hög kvalitet i undervisningen

Annika Ryman menar i en skrivelse till kommunstyrelsen att det finns flera svagheter i beslutet att behålla de äldre barnen i Bispgården:

"Det blir svårt att hålla en hög kvalitet i undervisningen, oavsett hur vi organiserar verksamheten med de resurser vi har. Stor risk finns att ingen årskurs egentligen får den undervisning de har rätt till" skriver hon. Om eleverna behålls i Bispgården måste man slå samman barnen till en storklass med årskurserna 3-5 i samma. Då har gruppen olika mål att sträva mot, 3:orna mot målen för årskurs 3 och 4-5:orna för årskurs 6 mål. Då måste man också dela grupper i flera ämnen och sätta in extra personal, som är resurskrävande. De äldre eleverna ska läsa specifika ämnen, som So och No, men på Järåskolan finns inte behöriga lärare för det.

Annika Ryman menar att det också finns risk att årskurs 4 på Järåskolan inte får samma förutsättningar som åk 4 på Anders Olovskolan, "även om vi på Järåskolan gör allt vi kan för att så ska vara fallet". Hon pekar också på att risken finns för sämre social utveckling hos barnen i en alltför liten grupp.

Ändå förtydligar Annika Ryman att hon inte underkänner sin skola. Hon markerar flera gånger att mycket kompetent personal finns på Järåskolan och att man har mycket goda förutsättningar att vara en riktigt bra F-3 skola:

"Då kan vi erbjuda god kompetens hos personalen med en hög andel behöriga, vilket skulle gagna eleverna och de utmaningar som ändå finns på Järåskolan."

Ärendet om placeringen av de äldre barnen som nu går på Järåskolan behandlas på kommunstyrelsens sammanträde tisdag 22 oktober.