De sätter upp en jätteshow under alpina VM: "Eleverna har nog kanske inte riktigt förstått hur stort det här är"

Det säger en av kulturskoleeleverna, Hanna Hedman, som bland annat tillsammans med kompisarna Cristal Engström och Saga Loman kommer stå för körsången och det vokala när kulturskolan den 13 februari sätter upp showen This is us!

Tidningen var med när nästan samtliga 150 skolelever och de nio pedagogerna med bland andra sångläraren Eleanor Lundberg och danspedagogen Lovisa Owén för första gången hade samlat ihop hela gänget.

– Det är idag som alla vi träffas för första gången, konstaterar Eleanor Lundberg.

Alla har visserligen övat sedan efter novemberlovet, men var för sig och på sina egna orter. Det är nu övningarna ska pusslas ihop till en helhet.

– Vi fick en förfrågan från VM-organisationen om vi ville vara med på det här. Vi kände att det kommer att bli stort. Och det är klart att vi vill göra en show. Vi vill synas och göra något kul. Både för publiken och för eleverna själva, säger Eleanor Lundberg.

– Eleverna har nog kanske inte riktigt förstått hur stort det här är, säger hon och skrattar.

Faktum är att det bara är två veckor kvar innan produktionen This is us ska upp på den stora scenen, Medals Plaza i Åre.

En gigantisk utomhusscen.

# Vad kommer Årepubliken att få uppleva?

– Det kommer att vara allt från folkmusik till folkrock och körsång och det blir mycket dans. Vi avslutar med ett storslaget nummer där alla 150 stycken ska vara på scenen, säger Eleanor Lundberg.

# Har det skett ett sådant här stort arrangemang tidigare i kulturskolans regi?

– Det här är nästan en vanlig show för oss. Vi har alltid väldigt mycket elever när vi har våra stora shower, säger Lovisa Owén.

– Och i år firar Åre kulturskola dessutom 20 år så vi kommer att ha fler stora konserter under året, fortsätter hon.

– Fast det stora med VM-showen är allt runtomkring och den jättestora scenen. Normalt sköter vi ljud och ljus själva, men nu är det proffs som ska göra allt det här, säger Eleanor Lundberg.

– Det är inte normalt att vi är utomhus heller, säger Lovisa.

Men det verkar inte som att eleverna är speciellt pirriga inför det stora arrangemanget.

Cellisten Andrea Grönblad från gymnasiet i Järpen känns cool som en filbunke.

– Jag är inte nervös alls.

Dansarna Amanda Yusuf, Indra Arvidsson och Moa Åsenlund anser att de måste öva mer på stegen.

– Allt sitter inte än så lite nervöst är det, säger Amanda Yusuf.

Sångarna Hanna Hedman, Cristal Engström och Saga Loman ser uppsättningen av showen som något unikt – och kul.

– Jag tycker att det är väldigt roligt och det är kul att vi äntligen kan få ungdomarna i Åre att göra någonting tillsammans, säger Hanna Hedman.

Den 13 februari klockan 18.30 – då kommer emellertid allt att klaffa. Det är de övertygade om.