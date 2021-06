Järpenbördiga Hanna lärde sig hantverket i Thailand – nu syr hon mockasiner till Carolina Gynning: ”Jag måste få göra det här”

Det var i Thailand, på gränsen mot Burma, som allt började. Året var 2012 och Järpenbördiga Hanna Jansson reste runt i Sydostasien när hennes holländska kompis träffade en man på gatan som tillverkade mockasiner. Hanna fascinerades av mannen och fastnade dessutom för arbetet han utförde.

Mannen, som heter Phoonsin Phonnock, talade ingen engelska och var till en början inte heller särskilt intresserad av att dela med sig av sina kunskaper. Men i utbyte mot att Hanna köpte in material, städade, tvättade, körde hundarna till veterinären och moppen till verkstaden åt honom, blev hon skolad i hantverket.

– Han blev min läromästare och har dessutom blivit som en familjemedlem. Vi hörs fortfarande någon gång i månaden, berättar Hanna.

Hon tog sedermera med sig kunskaperna hon fått av mister Phonnock till Sverige och 2017 startade hon upp sin egen mockasintillverkning på hemmaplan.

– Tänk att det är nio år sedan allt började, säger Hanna och häpnas över hur fort tiden gått.

Hon är glad att hon tog sig igenom den stundtals slitsamma upplärningsperioden.

– Jag har gått i the school of the street. Det blev mycket kroppsspråk. Men jag tror att allt tragglande – all learning by doing, där jag kunde sitta och sy samma stygn i en vecka för att sedan få göra om allt för att det var fel, har gjort mig mer självständig och trygg i skapandeprocessen. Det är jag evigt tacksam för.

Mer än bara en sko. Så beskriver Hanna mockasinen.

– Jag är i grunden dansare och yogalärare och mån om foten och dess anatomi. Det låter kanske lite flummigt, men mockasinen är ett verktyg för att komma i kontakt med sig själv.

En barfotasko som ger en helt annan rörelsefrihet än ett par konventionella skor, där man tillåter foten vara i sin naturliga position.

– I dagens skor är det ofta för mycket stöd, vilket gör att foten inte tillåts att arbeta själv. Den blir liksom passiv, det är som att sätta korsett som lösning på en dålig ländrygg, förklarar Hanna.

Hon mallar upp skinnet, skär ut, stansar hål och syr sedan ihop de olika delarna med kraftig nylontråd.

– När man gör mockasiner bygger man inte skon runt en läst, vilket man gör med de flesta andra typer av skor, berättar Hanna som fokuserar på bra material.

Det ekologiskt garvade lädret, som med tiden formar sig efter foten, kommer från kor i Dalarna och Uppland och konsumenten kan spåra lädret i skorna tillbaka till varje enskild ko.

Varje par skor tar runt tio timmar att färdigställa. Hanna har tillverkat hundratals skor sedan hon började och hon gör två olika modeller. Den ena består av fyra delar inklusive sulan och den andra består av fem skinndelar med sulan inräknad.

I dagsläget tillverkar hon omkring tio par mockasiner i månaden. Främst är det beställningar inom Sverige, men senaste månaden har hon skickat fyra par till Norge och ett par till Schweiz. Och hon har även sytt skor till kändisar.

– Carolina Gynning har ett par, säger hon och skrattar.

Hanna har ingen verkstad utan arbetar där hon finner ro. Ibland är det hemma i huset i Åre, ibland på något café och ibland i den ateljé på Södermalm i Stockholm som hon delar en två andra – en serietecknare och en instrumentmakare.

– Min verktygslåda är en liten necessär som går att ta med överallt så mitt arbete är rätt flexibelt.

Hon säger att hon är dålig på marknadsföring, men att hon har blivit peppad av vänner att bli mer aktiv i sociala medier.

– Jag hade en vision om att bara gå ryktesvägen för att kunden skulle hitta mig, men jag inser att om jag ska leva på det här i längden så måste jag nå ut till fler.

Med ett brinnande intresse för hållbarhet och en strävan efter att minska slit-och-släng-beteendet, beskriver Hanna sina kunder som medvetna – både vad gäller det konsthantverk, det gedigna arbete och därmed den kvalitet som ligger bakom ett par handsydda mockasiner.

– De kostar lite drygt 6 000 kronor paret, men köparen får ett då måttanpassade, exklusiva skor att ha i många år. Man får se det är en investering över tid, säger hon och berättar att hela skon går att plocka isär om det blir hål i lädret eller om sulan behöver bytas.

– En sko kan du ha i länge, länge. Sköter du om den, smörjer in dem och lagar dem kan de bli en vän för livet.

Haseya Handcraft är namnet på Hannas varumärke. Haseya härstammar från det nordamerikanska Navajofolket, som skapade de första mockasinerna, och betyder ”to rise up” eller ”she rises” vars andemening är ”att komma tillbaka till ursprunget”.

Den senaste tiden har Hanna ägnat mycket tid åt sin verksamhet. Det märks att hon lever och andas sin passion, dag som natt.

– Här hemma i Jämtland finns en stolthet vad gäller hantverkstraditioner. Jag tänker på mitt skapande konstant och känner att jag måste göra det här, det är en så stark drivkraft och jag blir galen om jag inte får skapa.