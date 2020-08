JAS-plan flög över Östersund under måndagen – på väg mot Luleå

Under måndagen fick Östersunds-Posten in ett tips om att två stridsplan hade flugit lågt över staden i riktning mot Krokom under måndagen.

Planen i fråga ska ha varit två JAS 39 Gripen på väg från Visby till Luleå för att ombaseras. Enligt Johan Lundgren på Försvarsmaktens kommunikationsavdelning kan den låga höjden berott på att man passat på att öva under flygningen uppåt landet. Johan Lundgren förklarar vidare att det inte är något ovanligt att deras plan är ute och övningsflyger och att det är något som ingår i det vardagliga arbetet.