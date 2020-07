Jättedramatik när Ovallatravet stängde butiken – Djuse champion efter hård slutstrid i sista loppet: ”Blev ganska rafflande”

Sällan eller aldrig har väl en championstrid på Ovalla varit så hård som den i år. Inför det sista loppet stod fem kuskar på två segrar var.

Av dessa hade Jimmy Andersson en liten fördel med sina två andraplatser mot Per Linderoth (som vann championatet i fjol) och Mats Djuse, vilka hade en var.

Alla tre fanns dessutom med i det sista loppet.

Linderoths Ella Magic blev diskad och försvann under loppet, men Andersson och Djuse trummade på. Båda visste förstås vad som gällde och det blev en strid på kniven.

– Jimmy kom närmare och närmare och till slut blev det ganska rafflande, säger Mats Djuse som styrde sin Aurora Sund till seger, men blott med hals.

Vad betyder det att bli champion?

– Jo, men det är väl en merit. Det brukar ju uppmärksammas så det är en extra grej. Det känns bra.

De övriga segrarna under dagen kom med Secret of Joy (lopp 2, med Jimmy Anderssons No Lane som tvåa) och med Kalaxy Boko (lopp 6).

Championattiteln var den tredje i Djuses karriär. De två tidigare är från Östersund och Solänget. 22-åringen har nu 14 i segerprocent och den siffran är den bästa hittills i den femåriga karriären.

– Det har rullat på bra i år och 14 procent är bra, säger Djuse som har 101 segrar på 741 starter och som har dragit in hela 7,2 miljoner kronor på årets första sju månader.

Kollegan Jan-Olof Johansson har enbart goda omdömen om Mats Djuse.

– Han får köra jättefina hästar och han förvaltar det bra. Men det handlar också om att man måste kunna driva på och orka köra så mycket och det gör han, menar Johansson.

Fotnot: Rekord i antal segrar på Ovallatravet har Jan-Ivan Eriksson, som 1977 vann hela tio lopp.