JO kritiserar Försäkringskassan – ärende om sjukpenning dröjde i ett och ett halvt år

Det var i januari 2018 som Försäkringskassan nekade sjukpenning till en kvinna i länet.

I slutet av samma månad skickade då kvinnan in ett nytt läkarintyg till myndigheten för att förklara sin situation. Men Försäkringskassan avskrev ärendet direkt eftersom det saknades en sjukpenningsansökan. Detta utan att kontakta kvinnan, skriver JO i sitt beslut.

” Jag är kritisk till det som har kommit fram i denna del”, skriver JO om att kvinnan inte kontaktades i det läget.

Kvinnan, som fortsatte att skicka in läkarintyg, kontaktades av Försäkringskassan några gånger under nästkommande halvår för utredning av hur hon arbetade under sjukskrivningsperioden. Men därefter vidtogs inga handläggningsåtgärder i ärendet förrän i maj 2019. Försäkringskassan kontaktade då kvinnan för att bland annat be om ursäkt för den långa handläggningstiden i ärendet.

Beslut i kvinnans sjukpenningärende fattades först i maj 2019, ett och ett halvt år efter att kvinnan inkommit med sitt läkarintyg.

Så här skriver JO i sitt beslut:

”Jag noterar att den sammanlagda handläggningstiden uppgick till drygt 14 månader. Som Försäkringskassan uppgett i sitt remissvar är en så lång handläggningstid inte acceptabel. När ett ärende har inletts hos en myndighet är det myndighetens ansvar att driva ärendet framåt till ett avgörande.”

Vidare skriver JO att ”utredningen i ärendet visar även att det förekom flera passiva perioder i handläggningen”. Att ärendet låg helt utan åtgärd i nio månader anses ” särskilt anmärkningsvärt”.

Slutligen skriver JO att ”Försäkringskassan förtjänar kritik för den långsamma handläggningen.”