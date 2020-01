Johan la ut bild på sopkaos i Torvalla – ledde till enorma reaktioner: ”Folk är så lata så man blir irriterad”

Johan Ängeflo har lessnat på kaoset i soprummet utanför hans arbetsplats i Torvalla. Under tisdagen var det fullt med skräp precis vid ingången så att man var tvungen att vada för att ta sig in till kärlen längst in.



Det fick honom att lägga ut en bild på det hela i sociala medier – en bild som lett till många reaktioner.