Johan och Miriam är två av länets nyaste poliser: ”Det är ju det här man har längtat efter”

För tre veckor sedan hade åtta nya polisaspiranter sin första arbetsdag på polismyndigheten i Jämtland.

Två av dem heter Miriam Lodin och Johan Alsing, och kommer senast från polisprogrammet vid Umeå universitet.

Att det blev just i Östersund som de gör sin aspiranttjänstgöring var inte någon slump.

– När vi började visste vi bara att vi skulle bli placerade inom region nord, men ingenting mer. Termin tre ringde de och sa att jag skulle vara i Piteå. Men eftersom jag hade hört mycket gott om polismyndigheten i Östersund och kommer härifrån, så bytte jag med en annan student, berättar Johan Alsing.

Även Miriam Lodin, som ursprungligen kommer från Sollefteå, valde att på egen hand försöka ändra sin aspirantort.

– Jag hade önskat Västerbotten för att vara i Umeå, men sedan efter att ha bott där både under och lite innan utbildningen kände jag att jag ville prova något nytt, säger hon.

Vi är fortfarande under utbildning, det ska man ha med sig

För både Johan Alsing och Miriam Lodin lockade friluftsliv och skidåkning.

– Östersund är en lagom stor stad; för mig både lite ny och lite bekant. Och så finns det snö på vintern, säger Miriam Lodin.

Känslorna inför aspiranttjänstgöringen har varit blandade: nervositet, förväntan och glädje.

– Man vet ju att man blir bedömd, men samtidigt är det ju det här man har längtat efter, säger Miriam Lodin.

Johan Alsing håller med.

– Vi är fortfarande under utbildning, det ska man ha med sig, men jag kan bara instämma: det är jättekul att vara här. Nu får vi äntligen prova att jobba skarpt.

Både Miriam Lodin och Johan Alsing har upplevt den första tiden på myndigheten som intensiv, med många introduktionstimmar och nya människor, nya byggnader och ny utrustning.

Men framför allt har det varit roligt. De lyfter fram att aspirantgänget har en fin gemenskap, där man både kan stötta och fråga varandra, och att de erfarna poliserna varit välkomnande.

Enligt Sten Sundin, kriminalkommissarie och ansvarig för aspiranterna, är åtta nyutbildade poliser ungefär lika många som det brukar vara.

– De senaste 1,5 åren har vi fått mellan fyra och åtta per omgång, men framöver kommer det bli ännu fler, 11-14 per omgång, två gånger per år.

Sten Sundin minns sin egen aspiranttjänstgöring för fjorton år sedan som ”fantastiskt rolig”. Han hoppas att de nya aspiranterna kommer trivas i Jämtland och att de, efter sex månader, kommer känna sig trygga i rollen som blivande polisassistenter.

Aspiranttjänstgöringen är den sista delen av den två och ett halvt år långa polisutbildningen, och innefattar bland annat utredning, yttre tjänstgöring och polistaktisk bilkörning.

Efter avslutad aspiranttjänstgöring kommer länets nya poliser att bli utstationerade runtom i Jämtland, beroende på var de behövs mest.