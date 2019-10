Johanna Albertsson från Stugun tar chansen att bli bäst på dans: "Jag vill inte bli bitter och ångra att jag inte satsade"

Inne på Lilla bageriet i Stugun hänger hennes akvarellmålningar. Hon är kreativ, men det är inte inom måleri hon valt att vidareutbilda sig.

– Jag har alltid hållit på med skidor, så det var egentligen där det började, berättar Johanna Albertsson, som under barndomen fick prova på flera olika aktiviteter och idrotter. Till slut fick hon och systern välja: utöver skidorna fick de hålla på med en aktivitet i stan. Familjelogistiken behövde organiseras och skjutsandet behövde begränsas helt enkelt. För Johanna blev det dansen. Friidrotten fick maka på sig. På Wendlas dansstudio i Östersund dansade hon sig in i dansgruppen Flammorna och det var jazzdansen som höll henne kvar.

– Jag såg det alltid som en bisyssla till skidorna och jag längtade till dansen, för det var bara något jag gjorde en gång i veckan. Skidorna var ju vardag.

När gymnasiet kom antågande flyttade hon till Sollefteå för att studera en specialanpassad utbildning där hon fick satsa på både skidor och dans. När hon sedan kom in på en utbildning i Stockholm, och fick hoppa in på det tredje och sista året, fick hon ännu mer bekräftelse på sin talang. Det var hos danslegendarerna Jenny Widegren och Fredrik "Benke" Rydman, från dansgruppen Bounce, i dansstudion House of shapes hon landade.

Jag vet att det är en jätteosäker bransch

– Jag slutade med skidorna för att satsa på dansen. Jag skulle ge det en riktig chans, säger Johanna som flyttade på vinst och förlust till huvudstaden. Föräldrarna var förstående, trots att den 16-åriga Johanna släppte all gymnasieutbildning under ett år.

– Pappa hade ju satsat på tennisen när han var i samma ålder. Han gjorde samma resa för att satsa, säger Johanna som snabbt återupptog skidträningen på dagtid, då kvällarna ägnades åt dansutbildningen.

Nu studerar hon tredje året på Konstakademien i Oslo.

– Jag vet att det är en jätteosäker bransch, men jag får se hur det är efter utbildningen, säger Johanna.

I vår tar hon examen och ska prova sina vingar som professionell dansare. I ryggen kommer hon då ha en utbildning på toppnivå i jazz, modern dans och balett.

– Jag valde mellan en utbildning i Tyskland och Konstakademien i Oslo, säger Johanna som också kom in på skolan i Tyskland, men valde Norge. Den norska anrika skolan beskriver hon som "ett Hogwarts" där korridorerna plötsligt kan fyllas av operasång.

– Jag vill dansa väldigt fysisk dans, om jag får drömma, säger Johanna och beskriver en "abstrakt men ändå konkret dans" som mer drar sig åt performancedans även om hon också kan tänka sig en musikalroll. Arbetsplatsen får gärna vara ett danskompani, kanske Islandic dance company.

Jag vet att jobbet måste göras och är en jädra surskalle helt enkelt

Men hon har en stark relation till hemma, vilket är Stugun, skogen kring Boberg, älgpassen och Indalsälven.

– Jag tror jag vill spegla den nordiska naturen i dansen, säger en hemkär Johanna.

– Jag vill flytta hem, jag vill leva här. Mitt liv ska vara i skogen och med jakten. Men jag måste satsa på det här nu. Nu kör jag fullt ut på dansen. Jag vill se hur långt jag kan gå och vilken höjd jag kan nå. Aldrig att jag släpper det här och blir en bitter åldring som undrar hela livet hur det skulle bli om jag satsade på dansen. Jag vill hellre på ålderns höst kunna sitta nöjd på en stubbe i skogen, dricka kaffe och veta att jag gjort allt jag kunnat, säger Johanna som fortfarande har skidorna kvar i sitt träningsprogram och nyttjar Oslos närhet till Holmenkollen.

– Det är en jättefördel att jag har idrotten i ryggen, och vet att det krävs hård disciplin. Jag vet att jobbet måste göras och är en jädra tjurskalle helt enkelt.