John Ajvide Lindqvist sprider skräck igen: ”Hur kan det hända här?”

En låst container. Sex unga människor. Något mörkt som rinner ut och slår sönder vänligheten.

Och - till sist - en tankbil, som tar fel väg.

Det är några av ingredienserna i skräckmästaren John Ajvide Lindqvists nya roman "Vänligheten", som släpps i dagarna.

Han är sedan flera år tillbaka bosatt på Rådmansö och har tidigare använt skärgårdsmiljöer i sina böcker. Som de där båda spökena som körde omkring med flakmoppe på en skärgårdsö och pratade i Smiths-citat.

Den här gången gör han en djupdykning i Norrtälje, som spelplats för nya "Vänligheten", med Norrtäljeån, bowlinghallen, Lilla torget, Flygfältet och Kvisthamra som några av miljöerna.

– Jag har alltid tänkt att jag någon gång ska skriva något som är grundat i Norrtälje, där alla landmärken och miljöer är med. Jag har verkligen detaljgranskat staden. Promenaden som Max och Siw går genom staden gick min hustru och jag mitt i natten.

Max och Siw, ja. De är två av huvudpersonerna i berättelsen, som växte fram ur två bilder John Ajvide Lindqvist har burit med sig.

Den ena dök upp en het sommardag, vid en ödslig minigolfbana.

– Det är tio år sedan. Jag såg tre grabbar, som gick där och spelade. De var lite tilltufsade, men hade något gott och vänligt över sig. Det fanns något fint i den där lilla gruppen.

Den andra bilden kom från gymmet.

– Det var två ganska överviktiga tjejer som hjälpte varandra och peppade varandra vid maskinerna. Det var fint. Jag tänkte att någon gång ska jag sammanföra de båda grupperna och se vad som händer.

Sagt och gjort.

Resultatet blev en berättelse, som tänjer genregränser och är både kärleks- och skräckhistoria. Och på många sätt en hyllning till de där små gesterna i vardagen som håller oss samman.

Det är där romanen inleds, med en ögonblicksbild:

"En dag för några år sedan gick jag genom Norrtälje och plötsligt fick jag syn på den: vänligheten".

– Det är sant. Plötsligt fick jag syn på vänligheten, hur snälla folk är mot varandra. Det är så fint och viktigt, alla de små gesterna, annars kan misstänksamheten ta plats.

Tillbaka till de sex huvudpersonerna. Barndomskamraterna Johan och Max, vännerna Anna och Siw och så syskonen Marko och Maria, som kom till Sverige som flyktingar från Bosnien.

Alla är lite tilltufsade och kantstötta, lite vilsna i världen. På ytan är Marko och Maria framgångsrika, men inuti trevar de också efter fotfäste i en berättelse om identitet, klass och tillhörighet.

– De är i åldern någonstans mellan 28 och 30 år, det är då man tänker att nu måste jag bestämma mig för vad jag vill göra. När man måste spika fast sin identitet.

Två av dem har också övernaturliga förmågor. Naturligtvis. Det är ju en skräckberättelse, där gränser luckras upp. Om det inte finns någon rimlig förklaring kan man åtminstone överväga en orimlig, som en av karaktärerna konstaterar.

– Jag är agnostiker, om någon skulle säga att man har övernaturliga förmågor kan jag inte utesluta det, säger John Ajvide Lindqvist.

Så har vi containern. Den illgula lådan som lämnas i hamnen, med sitt fasansfulla innehåll. Vad ska inte avslöjas här, men det handlar om samtidens svåra frågor, med scener som är djupt obehagliga.

– De tog tid att skriva, med vetskapen att så här hemskt kan det vara.

Något sprids också från containern och får fäste i den lilla staden, där änder börjar gå till attack och människor beväpnar sig.

– Jag ville skapa bilden av vad en omvälvande händelse gör med människor. Det finns något idylliskt över Norrtälje, att här har vi det bra, då finns desto mer anledning att utsätta det för hemskheter.

Nej, idyllen går inte fri, men det finns också en hel del humor i boken. Och massor av Pokémon go, som John Ajvide Lindqvist och hustrun Mia själva spelar. I den miljön finns också en vänlighet som han lyfter fram.

– Det är så fin, vänlig och hjälpsam stämning i den gruppen.

Men låt oss inte glömma skurkarna. John Ajvide Lindqvist tar ut svängarna ordentligt när han skildrar familjen Olofsson och deras våldsregemente på en gård någonstans utanför Rimbo, med skrotbilar, smuggelförråd och obefintlig moral.

Här finns också de ännu värre figurerna Bröderna Djup, som ingen vill komma i vägen för. Risken är att de bjuder på "en åktur".

– De är sagofigurer, men jag har läst om folk som blivit bestraffade på det sättet. Jag behövde kriminella element, en kriminell sidolinje för att förklara varför Anna är som hon är.

Han säger själv att den här romanen är snällare än de tidigare. Det är en tveksam beskrivning, här finns rejäla doser obehag.

Men visst, det är värmen som stannar kvar i en berättelse om kärlek, vänskap och att hitta sig själv, där lilla Alva, med sina raka frågor och konstateranden blir en extra krydda.

– Visst är hon fin, det är nog det finaste barnporträtt jag har skrivit, säger John Ajvide Lindqvist.

Och ler, när han berättar om hur han själv brukar berätta sagor för gästande barn. Säg bara två saker, som en apa och en skiftnyckel, så hittar han på en historia.

– Det är som romanskrivandet, man har ett antal variabler som man bygger en berättelse kring.

Den här gången var det karaktärerna. Och vänligheten, väl inringad i ett Smiths-citat som introducerar det första kapitlet.

"It´s so easy to laugh, it´s so easy to hate /It takes strength to be gentle and kind".

Just så.

Fakta: John Ajvide Lindqvist

Bor: Rådmansö.

Ålder: 52 år.

Tidigare romaner: Debuterade med "Låt den rätte komma in" 2004 (som också blev film). Har sedan dess publicerat bland annat "Människohamn", "Lilla stjärna" och trilogin "Himmelstrand", "Rörelsen - den andra platsen" och "X- den sista platsen".

Aktuell: Med romanen "Vänligheten" (Ordfront förlag) som utspelar sig i Norrtälje.